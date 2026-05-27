В «Дукорском маентке» выявили ряд нарушений законодательства

Ряд нарушений законодательства выявлен в «Дукорском маентке». После публикации скандального видео и многочисленных обращений граждан в музейный комплекс выехали специалисты Минприроды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре внимания – условия содержания животных и законность их нахождения на территории комплекса. Как выяснилось, вопросы у профильного ведомства к работе сотрудников возникли практически сразу.

По итогам проверки специалисты выявили ряд нарушений природоохранного законодательства. Сейчас рассматривается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

Татьяна Железнова, начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

В ходе проверки установлено нарушение требований регистрации диких животных в неволе, которые предусмотрены законом о животном мире. Начат административный процесс по статье 16.23 Кодекса об административных правонарушениях. Одновременно проверяются документы законности владения животными, далее будет дана правовая оценка непосредственно содержанию документов и их наличию.

Вместе с представителями Минприроды в «Дукорском маентке» работала и съемочная группа нашего телеканала. Большой материал Алеси Ивановой о резонансной истории смотрите в это воскресенье, 31 мая, в программе «Неделя» – в 19:30 на СТВ.