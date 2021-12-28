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В Евросоюзе спрогнозировали изменение спроса на мясо. Меньше покупать станут свинину и говядину

28 декабря 2021 17:43
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В Евросоюзе спрогнозировали изменение потребления мяса на 10 лет вперед. Тенденция на спад – минус 800 тысяч тонн, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Евросоюзе спрогнозировали изменение спроса на мясо. Меньше покупать станут свинину и говядину-1

При этом, по мнению экспертов, сократится и производство на 4 %, в среднем человек будет употреблять 67 килограммов мяса в год. Что любопытно, вырастет производство мяса птицы и баранины, а вот свинину и говядину в Евросоюзе покупать станут меньше. И акцент на экобезопасности. Это сегодня как никогда востребовано в обществе. Внимание направлено в сторону альтернативного мяса на растительной основе.  

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# Продукты питания # Кристина Сущеня # Фотофакт

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