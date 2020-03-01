На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Новости Беларуси. За 2019 год количество юридических лиц выросло более, чем на 15 тысяч. Причем основной прирост – в сегменте индивидуальных предпринимателей, сообщили в программе «Неделя». Только за январь 2020 года было зарегистрировано 947 юрлиц и 3284 ИП. Но, конечно, дело не столько в количестве. Предприниматели обеспечивают треть налоговых поступлений. Задача, конечно, чтобы было больше. Но главное, что есть движение вперед. И лучше всего это иллюстрируют конкретные примеры нового успешного бизнеса. На неделе их собрала Галина Буро.

Андрей Местовский, житель хутора Сматра:

Здесь было всё в зарослях буквально. Здесь были огромные деревья, груши дикие росли, тут было море кустов. И мы это всё жгли, рубили, пилили.

Эта невероятная история началась с малого: с большой мечты. Переехать в деревню коренные минчане задумали несколько лет назад. Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Жить на природе, вдали от цивилизации и заниматься любимым делом – содержать лошадей. Заброшенный хутор в Ивьевском районе подошёл идеально. Андрей Местовский:

Вот это вот наше. То, что мы хотели. Здесь и лес рядом, и поле.

Татьяна – инструктор по конному спорту и дипломированный художник. Андрей – мастер по ремонту бытовой техники. Познакомились в манеже для верховой езды, и вскоре он сделал ей предложение. Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

Не на моря, а в белорусскую деревню – медовый месяц супруги Местовские начали с покупки участка со старым домом.

Татьяна Местовская, жительница хутора Сматра:

Очень многие спрашивают: «Ты не жалеешь, что уехала? А как же город, а туалет, а ванна?» Я ни насколько не жалею, что отказалась от этих прелестей городской жизни. Вообще ни на мгновение не жалею о том, что мы уехали. И в город возвращаться не хочу.

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Татьяна и Андрей мечтают о мини-зоопарке и гостинице для лошадей, но это в перспективе, а пока хотят превратить участок в уютный конный двор.

Галина Буро, корреспондент:

В планах у супругов создать новую туристическую точку на карте Гродненской области. А учитывая, как сегодня набирает обороты безвизовый режим и какое внимание этому вопросу уделяет государство, задумка выглядит весьма перспективно.

Бизнес они оформили без проблем и уже начали принимать первых посетителей. Конный штат в ближайшее время расширят.