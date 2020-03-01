Купил с аукциона и вложил не только деньги, но и душу. Бизнесмен 9 лет восстанавливает усадьбу Гурских

Новости Беларуси. Вот уже 9 лет в районе Августовского канала Виктор Барташевич восстанавливает усадьбу «Святск» Гурских, сообщили в программе «Неделя». Купил её с аукциона и вложил в поместье не только деньги, но и душу.

Виктор Барташевич, бизнесмен:

В этой жизни есть Господь Бог, который на самом деле даёт человеку возможность в своей жизни воплотить свою мечту. Поэтому Господь Бог меня сюда направил. И в первую очередь я влюбился в эту природу.

История места с XVIII века: от монахов-камедулов, которые создали здесь парк и каскад прудов до XIX, когда Гурский возвёл усадьбу. Опалённая войной и разграбленная при советской власти, перед Виктором она предстала в полуразрушенном виде. Он сделал её семейным делом. На медовый месяц поехали не на море, а в деревню. Супруги превращают заброшенный хутор в конный двор

Современная отделка по соседству со старинными фотоснимками и аутентичными стенами. Такая задумка – оставлять фрагменты старины.

Виктор Барташевич:

Будут бахилы надеваться. Это всё вычистится, пыль уберётся. И я думаю, это что ни на есть сердце усадьбы. Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал

А ещё, по примеру Гурских, Виктор планирует в старинной пивнице угощать гостей едой, травяными чаями и настойками собственного производства. Ведь в былые времена в поместье делали свой крахмал, сыры и масло. Нынешний владелец задумал восстановить хоздвор, а ещё выращивать экологически чистые продукты.

Довести всё до ума он планирует к лету – хочет открыть усадьбу в новый туристический сезон. Обновлённое родовое поместье теперь будет не только гостиницей, но и местом отдыха и соприкосновения с историей для безвизовых туристов, которых с каждым годом всё больше приезжает на Августовский канал. Усадьба уже вошла в велосипедные маршруты. Полгода назад сама искала работу, а теперь создала свой бизнес. Жительница Новогрудка открыла мастерскую по пошиву текстиля

Александр Барташевич, сын:

В субботу у нас субботники, в воскресенье воскресенники. Так что работа здесь кипит реально 9 лет. Это наше детище

Виктор Барташевич, бизнесмен:

Благодаря тому, что в этой области губернатор очень сильно поддерживает таких людей, как я, инициативных, поэтому нечасто он бывает, но иногда заезжает. По приезду рассказываешь ему, что ты за какой период сделал. Он, конечно, где-то поддержит, похвалит, начинается новое дыхание, идёшь вперёд.