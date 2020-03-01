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Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал

01 марта 2020 16:41
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Новости Беларуси. Бизнес жителя Гомельского района Игоря Гринько уже весьма урожайный. Говорит, земля труд любит. Вот он полтора десятка лет и пашет в прямом и переносном смысле на себя и свою большую семью, сообщили в программе «Неделя».

Начинал, как все – морковка-картошка, но быстро понял: в любом деле нужен креатив.

Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал -1

Игорь Гринько, житель деревни Цегельня:
Картошка, морковка, капуста, лук, свекла – это всё привычное для Беларуси. Новое всегда выгодно, то есть экзотика: перец, баклажан, дыня, арбуз. Это новое, а когда новое входит на рынок, как мне сказали, можно сеять сливки.

Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал -4

Он быстро сориентировался и сделал поправки на меняющийся климат. Под Гомелем солнечных дней теперь не меньше, чем в Одессе. Сладкий перец, томаты, баклажаны отлично вызревают не только в теплицах, но в открытом грунте.

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Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал -7

Но главное увлечение Игоря – бахча. Его жёлтые арбузы произвели фурор в минувшем сезоне. В этом решил сменить статус «личное подсобное хозяйство» на «фермерское»: добавить 20 гектаров посевных площадей и получить самый крупный в истории страны урожай арбузов.

Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал -10

Игорь Гринько:
Вроде бы людям дают землю, можно брать в лизинг трактора и всё остальное. Но всё равно крутиться надо, никто тебе не даст всё на блюдечке с голубой каёмочкой.

Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал -13

Убеждать в том, что белорусская земля прокормит, Игорь никого не собирается, но сам в этом уверен на все 100.

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Игорь Гринько:
Если к ней относиться с пониманием и хорошо, она кормит.

Его жёлтые арбузы произвели фурор. Белорус сделал ставку на агробизнес и не прогадал -16

# Бизнес в Беларуси # общество # Галина Буро # Фотофакт

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