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«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом

01 марта 2020 07:53
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Опасаются ли минчане коронавируса и что делают, чтобы не заболеть, рассказали в программе «Большой город».

Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске

Минчане: 

«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом-1

Чеснок. Всё. Я не болею.

«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом-4

Оксолиновой мазью нос помазать. Я просто не стараюсь слишком ходить в людных местах.

«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом-7

Купил в аптеке витаминки, фрукты ем по утрам.

«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом-10

Прививку нужно делать от гриппа и какими-то средствами пользоваться народными, следить за своим здоровьем.

«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом-13

Просто витамины принимаю: витамин С. Каждое утро обливаюсь холодной водой. В принципе, мне этого достаточно.

«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом-16

Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая. В университете учится. Но я не боюсь, я с ним общаюсь, разговариваю. Когда уже домой ухожу, знаете, уже немножко так настороженно. Но он не ездил на каникулы в Китай, он всё время здесь, в Минске.

«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом-19

Каким-то благим намерением и такой очень хорошей нашей медицине, и контролю, мы этого избежим.

# Коронавирус # общество

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