«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом

Чеснок. Всё. Я не болею.

Оксолиновой мазью нос помазать. Я просто не стараюсь слишком ходить в людных местах.

Купил в аптеке витаминки, фрукты ем по утрам.

Прививку нужно делать от гриппа и какими-то средствами пользоваться народными, следить за своим здоровьем.

Просто витамины принимаю: витамин С. Каждое утро обливаюсь холодной водой. В принципе, мне этого достаточно.

Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая. В университете учится. Но я не боюсь, я с ним общаюсь, разговариваю. Когда уже домой ухожу, знаете, уже немножко так настороженно. Но он не ездил на каникулы в Китай, он всё время здесь, в Минске.