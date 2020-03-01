«Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая». Что делают минчане, чтобы не заболеть коронавирусом

Опасаются ли минчане коронавируса и что делают, чтобы не заболеть, рассказали в программе «Большой город».
Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Минчане:
Опасаются ли минчане коронавируса и что делают, чтобы не заболеть, рассказали в программе «Большой город».
Инфекционист рассказала, какая сейчас ситуация с ОРВИ и гриппом в Минске
Минчане:
Чеснок. Всё. Я не болею.
Оксолиновой мазью нос помазать. Я просто не стараюсь слишком ходить в людных местах.
Купил в аптеке витаминки, фрукты ем по утрам.
Прививку нужно делать от гриппа и какими-то средствами пользоваться народными, следить за своим здоровьем.
Просто витамины принимаю: витамин С. Каждое утро обливаюсь холодной водой. В принципе, мне этого достаточно.
Я не то, что боюсь ходить по улицам, у меня квартирант живёт из Китая. В университете учится. Но я не боюсь, я с ним общаюсь, разговариваю. Когда уже домой ухожу, знаете, уже немножко так настороженно. Но он не ездил на каникулы в Китай, он всё время здесь, в Минске.
Каким-то благим намерением и такой очень хорошей нашей медицине, и контролю, мы этого избежим.