Что изменится для белорусов с 1 марта?

Новости Беларуси. Календарная весна пришла в Беларусь. Бороться с зимой, очевидно, ей не придётся. В ближайшие сутки синоптики обещают до +10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Календарная весна пришла в Беларусь. Бороться с зимой, очевидно, ей не придётся. В ближайшие сутки синоптики обещают до +10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
А значит, и зимние шины уже не нужны. Теперь официально. С 1 марта перестает действовать требование об обязательном оснащении авто зимней резиной. Можно смело отправляться на СТО «переобувать» своего железного друга.
А вот топливо на АЗС страны вновь дорожает на 1 копейку.
Также с 1 марта начинает действовать запрет к продаже некоторых медицинских препаратов. Речь идёт о лекарствах, на которые не зарегистрированы предельные отпускные цены производителей.
И новость для любителей порыбачить: начинает действовать запрет на лов щуки. Продлится он до 15 апреля. Исключение составит Витебская область, где нельзя будет рыбачить с 9 марта по 25 апреля. За каждую незаконно выловленную щуку грозит штраф до 240 рублей.