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Что изменится для белорусов с 1 марта?

01 марта 2020 12:20
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Новости Беларуси. Календарная весна пришла в Беларусь. Бороться с зимой, очевидно, ей не придётся. В ближайшие сутки синоптики обещают до +10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Что изменится для белорусов с 1 марта?-1

А значит, и зимние шины уже не нужны. Теперь официально. С 1 марта перестает действовать требование об обязательном оснащении авто зимней резиной. Можно смело отправляться на СТО «переобувать» своего железного друга.

Что изменится для белорусов с 1 марта?-4

А вот топливо на АЗС страны вновь дорожает на 1 копейку.

Также с 1 марта начинает действовать запрет к продаже некоторых медицинских препаратов. Речь идёт о лекарствах, на которые не зарегистрированы предельные отпускные цены производителей.

Что изменится для белорусов с 1 марта?-7

И новость для любителей порыбачить: начинает действовать запрет на лов щуки. Продлится он до 15 апреля. Исключение составит Витебская область, где нельзя будет рыбачить с 9 марта по 25 апреля. За каждую незаконно выловленную щуку грозит штраф до 240 рублей.

# Бензин # общество # Фотофакт

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