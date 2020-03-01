Что изменится для белорусов с 1 марта?

Новости Беларуси. Календарная весна пришла в Беларусь. Бороться с зимой, очевидно, ей не придётся. В ближайшие сутки синоптики обещают до +10, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Дожди и до +13. Синоптики рассказали о погоде на неделю

А значит, и зимние шины уже не нужны. Теперь официально. С 1 марта перестает действовать требование об обязательном оснащении авто зимней резиной. Можно смело отправляться на СТО «переобувать» своего железного друга.

А вот топливо на АЗС страны вновь дорожает на 1 копейку. Также с 1 марта начинает действовать запрет к продаже некоторых медицинских препаратов. Речь идёт о лекарствах, на которые не зарегистрированы предельные отпускные цены производителей.