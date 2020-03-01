Православные верующие отмечают Прощёное воскресенье. Приметы и традиции праздника

Новости Беларуси. Сначала примирись с людьми, а уже потом ищи возможность примириться с Богом. Православные верующие 1 марта отмечают Прощёное воскресенье, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этим праздником завершается масленичная неделя, после которой наступает Великий пост. В этот день принято просить друг у друга прощения за все обиды, а в ответ следует говорить: «Бог простит».

В храмах по традиции читается Евангелие, где говорится о покаянии. Также в этот день принято ходить на могилы родственников и мысленно просить прощения за все обиды и у них.

А вот по погоде на Прощёное воскресенье определяли, какой будет осень. По народным приметам, солнечная погода предвещает тёплую осень и богатый урожай.