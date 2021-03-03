«На коробке написано: «В невзгодах мы побратимы». В Минскую область прибыла партия медицинских средств из Китая

В нем около 30 тысяч масок и столько же одноразовых перчаток, а также 200 бесконтактных термометров. Общая сумма помощи составляет почти 40 тысяч рублей.

Гуманитарный груз пока находится в Минском областном противотуберкулезном диспансере, который перепрофилирован в ковидный госпиталь. После все средства перенаправят в медицинские учреждения, которые работают с пациентами с коронавирусом.

Ольга Горенюк, главный врач Минского областного противотуберкулезного диспансера:

Получили из провинции Гуандун Китайской Народной Республики маски, перчатки и термометры. Это все нужно сегодня и сейчас, в дополнение к тому, что у нас еще есть, чтобы быть во всеоружии каждый день.

Они отправляют короткие, но емкие послания. Например, на этой коробке написано: «В невзгодах мы побратимы». То есть вне зависимости от того, где находится человек, где он болеет, все осознают, что надо делать, как надо делать, и поддерживают друг друга чистосердечно.