«На коробке написано: «В невзгодах мы побратимы». В Минскую область прибыла партия медицинских средств из Китая

Новости Беларуси. В Минскую область прибыла партия медицинских средств из Китая. Гуманитарный груз был доставлен из провинции Гуандун, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В нем около 30 тысяч масок и столько же одноразовых перчаток, а также 200 бесконтактных термометров. Общая сумма помощи составляет почти 40 тысяч рублей.
Гуманитарный груз пока находится в Минском областном противотуберкулезном диспансере, который перепрофилирован в ковидный госпиталь. После все средства перенаправят в медицинские учреждения, которые работают с пациентами с коронавирусом.
Ольга Горенюк, главный врач Минского областного противотуберкулезного диспансера:
Получили из провинции Гуандун Китайской Народной Республики маски, перчатки и термометры. Это все нужно сегодня и сейчас, в дополнение к тому, что у нас еще есть, чтобы быть во всеоружии каждый день.
Они отправляют короткие, но емкие послания. Например, на этой коробке написано: «В невзгодах мы побратимы». То есть вне зависимости от того, где находится человек, где он болеет, все осознают, что надо делать, как надо делать, и поддерживают друг друга чистосердечно.