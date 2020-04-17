«Благодарны за каждый костюм, каждую маску». Что входило в гуманитарный груз, который Китай прислал Беларуси

Новости Беларуси. Помощь для белорусских медиков. Самолет с гуманитарным грузом из Китая приземлился 17 апреля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На борту спецрейса из Пекина – более 30 тонн груза. Ил-76 был заполнен, что называется, под завязку. В коробках – самое необходимое: экспресс-тесты, респираторы, маски повышенной защиты, очки, специальные костюмы и лекарства. В формировании помощи приняли участие как представители китайского бизнеса, так и ряд крупных компаний и государственных предприятий Беларуси.

Эдуард Вальчук, главный врач Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси: Все белорусские медики очень благодарны за каждый костюм, за каждую маску, за каждый респиратор. Это жизнь и здоровье наших людей.

Отметим, это не первый подобный груз из КНР. Помощь китайских компаний для борьбы с COVID-19 в Беларуси уже превысила 1 миллион 600 тысяч долларов.

Александр Худолеев, первый заместитель министра МЧС Беларуси: Благодарны Министерству обороны за оказанную помощь в выделении воздушного судна для доставки и, конечно, нашим коллегам из пограничного, таможенного комитетов, Министерства иностранных дел з а оказанную помощь в сопровождении и оказании необходимой помощи.

Анатолий Булавко, заместитель командующего ВВС и войск ПВО:

Единственная особенность в этом полете заключалась в том, что достаточно сложные климатические условия были, которые, в общем-то, не повлияли на качество выполнения груза. Мы и в дальнейшем готовы в кратчайшие сроки, с высоким качеством выполнить любую задачу, которая нам будет поставлена, в интересах наших граждан, нашего государства.

Весь ценный груз будет распределен по учреждениям здравоохранения Беларуси.