Александр Лукашенко объявил благодарность промышленникам и сотрудникам КГК

Новости Беларуси. Благодарность Президента Беларуси объявлена руководителям предприятий промышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.
В списке практически все флагманы производства. Также благодарность главы государства за образцовое выполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений объявлена сотрудникам Комитета государственного контроля в различных регионах страны.