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Александр Лукашенко объявил благодарность промышленникам и сотрудникам КГК

03 марта 2021 13:45
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Новости Беларуси. Благодарность Президента Беларуси объявлена руководителям предприятий промышленного комплекса страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Соответствующее распоряжение подписал Александр Лукашенко.  

В списке практически все флагманы производства. Также благодарность главы государства за образцовое выполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в предупреждение и пресечение экономических правонарушений объявлена сотрудникам Комитета государственного контроля в различных регионах страны.  

# Госнаграды # общество # Александр Лукашенко

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