«Настоящий друг». Китай выразил благодарность Беларуси за поддержку в борьбе с коронавирусом

Новости Беларуси. Дружеский ответ. «Беларусь – единственная страна, которая помогает нам справиться с эпидемией коронавируса», – пишет китайское издание Sohu.

Нашу страну приводят в пример, подчеркивая, что пока весь мир закрывает с Китаем свои границы, Президент Александр Лукашенко – единственный, кто распорядился направить в КНР медикаменты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Говорят, что перед лицом стихийного бедствия с первого взгляда ясно, кто является настоящим другом, и Беларусь в этот критический момент протянула руку помощи с реальными действиями», – сообщает китайское информационное издание.

«Как только будет принято решение, что время пришло, эта группа вылетит». Как Беларусь поможет Китаю в борьбе с коронавирусом?