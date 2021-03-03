Прямой эфир

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства

03 марта 2021 13:14
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 25 аппаратов ИВЛ, 15 километров автодорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас готовят к эфиру наши коллеги, заплатили налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов, как обналичивались деньги и как для обогащения собственных карманов использовались даже льготы, предоставленные государством? Ответы – в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».

Серые схемы, дробление бизнеса.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-1

Установка руководителя – оприходовать наличную денежную выручку в определенном размере.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-4

Политхайп ради пиара компании.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-7

Свыше пяти лет не начислялся, не уплачивался земельный налог.

Захват территории, зарплата в конвертах.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-10

Предприимчивый руководитель сэкономил более одного миллиона рублей.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-13

Неуплата налогов в крупном размере. Деньги, которые недополучил бюджет.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-16

Изъяты документы, которые осмотрены. Это кассовый аппарат, кассовые ленты.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-19

Сколько ИВЛ могло бы купить государство и сколько лекарств заказать в пандемию?

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-22

Создала вот схему по минимизации и уходу от налогов.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-25

Какие перемены они устроили в бизнесе, требуя перемен и на улицах?

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-28

Осознали свою ошибку.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-31

Конечно, сильный удар для имиджа компании.

Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства-34

Листаем материалы проверок и уголовных дел. Среда, вечерний эфир на «Беларусь 1».

# Бизнес в Беларуси # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей». В Минске почтили память погибших сотрудников МВД
03 марта 2021 12:07

«Отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей». В Минске почтили память погибших сотрудников МВД

Минздрав готовится к массовой вакцинации «Спутником V». Первым обещал привиться Дмитрий Пиневич
03 марта 2021 12:00

Минздрав готовится к массовой вакцинации «Спутником V». Первым обещал привиться Дмитрий Пиневич

Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с юбилеем. Премьер-министру России исполнилось 55
03 марта 2021 11:31

Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с юбилеем. Премьер-министру России исполнилось 55