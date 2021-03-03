Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства

Новости Беларуси. 25 аппаратов ИВЛ, 15 километров автодорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас готовят к эфиру наши коллеги, заплатили налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов, как обналичивались деньги и как для обогащения собственных карманов использовались даже льготы, предоставленные государством? Ответы – в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».

Серые схемы, дробление бизнеса.