Материалы проверок и уголовных дел. Для того, чтобы набить карманы, они использовали даже льготы от государства
Новости Беларуси. 25 аппаратов ИВЛ, 15 километров автодорог и несколько крупных партий лекарств. Все это могло бы приобрести государство, если бы герои фильма, который сейчас готовят к эфиру наши коллеги, заплатили налоги, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Что было в арсенале у нечистых на руку бизнесменов, как обналичивались деньги и как для обогащения собственных карманов использовались даже льготы, предоставленные государством? Ответы – в вечернем эфире телеканала «Беларусь 1».
Серые схемы, дробление бизнеса.
Установка руководителя – оприходовать наличную денежную выручку в определенном размере.
Политхайп ради пиара компании.
Свыше пяти лет не начислялся, не уплачивался земельный налог.
Захват территории, зарплата в конвертах.
Предприимчивый руководитель сэкономил более одного миллиона рублей.
Неуплата налогов в крупном размере. Деньги, которые недополучил бюджет.
Изъяты документы, которые осмотрены. Это кассовый аппарат, кассовые ленты.
Сколько ИВЛ могло бы купить государство и сколько лекарств заказать в пандемию?
Создала вот схему по минимизации и уходу от налогов.
Какие перемены они устроили в бизнесе, требуя перемен и на улицах?
Конечно, сильный удар для имиджа компании.
Листаем материалы проверок и уголовных дел. Среда, вечерний эфир на «Беларусь 1».