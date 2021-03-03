Прямой эфир

«Отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей». В Минске почтили память погибших сотрудников МВД

03 марта 2021 12:07
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Минске 3 марта почтили память погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников МВД, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этой традиции в преддверии Дня милиции не один год.  

«Отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей». В Минске почтили память погибших сотрудников МВД-1

Ныне действующие сотрудники, ветераны и представители десятков семей, понесших тяжелую утрату, пришли отдать дань памяти тем, кто поплатился жизнью в борьбе с преступностью. Цветы и венки легли к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга.  

«Отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей». В Минске почтили память погибших сотрудников МВД-4

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:  
Для того, чтобы не допустить совершения преступлений, для этого делается все сотрудниками милиции. Для этого делается не только нами, но и совместно с другими органами власти в целях профилактики всей этой преступности, всех этих правонарушений, которые могут быть у нас допущены. Ежегодно мы встречаемся с членами семей погибших сотрудников, которые не пожалели своей жизни, отдали свою жизнь при исполнении своих служебных обязанностей. Ради мира, ради мира в нашей стране, ради светлого будущего наших детей.  

«Отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей». В Минске почтили память погибших сотрудников МВД-7

3 марта с семьями погибших сотрудников встретится министр внутренних дел. Во Всехсвятском храме также пройдет траурная лития.  

# Милиция Беларуси # общество # Михаил Гриб # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Минздрав готовится к массовой вакцинации «Спутником V». Первым обещал привиться Дмитрий Пиневич
03 марта 2021 12:00

Минздрав готовится к массовой вакцинации «Спутником V». Первым обещал привиться Дмитрий Пиневич

Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с юбилеем. Премьер-министру России исполнилось 55
03 марта 2021 11:31

Александр Лукашенко поздравил Михаила Мишустина с юбилеем. Премьер-министру России исполнилось 55

В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?
03 марта 2021 10:43

В 2020-м поступило около миллиона. Как в Беларуси работают с обращениями граждан?