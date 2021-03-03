«Отдали свою жизнь при исполнении служебных обязанностей». В Минске почтили память погибших сотрудников МВД

Ныне действующие сотрудники, ветераны и представители десятков семей, понесших тяжелую утрату, пришли отдать дань памяти тем, кто поплатился жизнью в борьбе с преступностью. Цветы и венки легли к памятнику сотрудникам органов внутренних дел и военнослужащих внутренних войск, погибших при исполнении служебного и воинского долга.

Михаил Гриб, начальник ГУВД Мингорисполкома:

Для того, чтобы не допустить совершения преступлений, для этого делается все сотрудниками милиции. Для этого делается не только нами, но и совместно с другими органами власти в целях профилактики всей этой преступности, всех этих правонарушений, которые могут быть у нас допущены. Ежегодно мы встречаемся с членами семей погибших сотрудников, которые не пожалели своей жизни, отдали свою жизнь при исполнении своих служебных обязанностей. Ради мира, ради мира в нашей стране, ради светлого будущего наших детей.