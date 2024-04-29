«Надеялись, что получится нас поставить на колени». Запад проигрывает идеологическую войну?

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, председатель Либерально-демократической партии Беларуси: Правда всегда побеждает. Не бывает, чтобы правда не победила. Но борьба в самом разгаре. Запад проиграл в том, что он думал, что он уничтожит Беларусь и Россию очень быстро. Надеялись, что у них получится удушить санкциями. Они надеялись, что у них получится нас поставить на колени. В 1991 году после распада СССР они вообще аплодировали и думали, что Россия и Беларусь больше никогда не встанут на ноги. Но Россия встала, Беларусь встала. Сегодня победить им не удастся.

Александр Башкин, сенатор Российской Федерации:

Являясь много лет членом Комиссии Совета Федерации по информационной политике, вопросы информационной войны против России и против ее ближайших союзников всегда стояли в нашей повестке дня. И должен сказать, что эксперты еще несколько лет назад обращали внимание на то, что информационная война складывалась не в нашу пользу. Но были сделаны честные выводы, проведен анализ. Война была нешуточная. Массовые фейки, направленные на российскую аудиторию. Ограничение вещания русскоязычных каналов и СМИ, судебные процессы, которым подвергались журналисты, говорящие правду, за рубежом. Убийства журналистов. Все это элементы информационной войны.

Конечно, мы должны были реагировать, в том числе законодательно. В первую очередь, антифейковая деятельность. Законодательные меры по ограничению враждебного злонамеренного контента в интернете. Это и закон об иностранных агентах, которые позволяли маркировать враждебную деятельность. Плоды есть. Информационная война проиграна. Причем она велась на два фронта. Она велась не только на территории России, Беларуси, она велась и за границей. Война против нас в своей собственной аудитории.