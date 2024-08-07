На контроле Президента! Как устраняют последствия урагана и где используют ветровальную древесину?

Новости Беларуси. Ликвидация последствий недавнего урагана в Беларуси остается одним из приоритетов в работе власти. В самый пострадавший от непогоды район – Быховский – сегодня, 7 августа, отправился премьер-министр, чтобы на месте оценить, как идут восстановительные работы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Могилевской области в результате непогоды повреждено более 7,5 тысячи гектаров леса. На помощь вышли четыре лесхоза центрального региона. Глава государства поставил четкую задачу: не только привести в порядок территории, но и с умом использовать древесину, которая образовалась в результате бури. Насколько готовы переработчики к такому объему и куда отправится конечный продукт? В материале Юлии Мычки.

Вывезти, переработать, получить продукцию, продать и восстановить лес. Так звучит алгоритм, который поможет лесной отрасли возместить ущерб июльского урагана. На первом этапе этой многоступенчатой стратегии трудится механизатор Чериковского лесхоза Андрей Кушляков. Уже две недели он помогает коллегам из Быховского района, чья территория больше остальных пострадала от стихии.

Андрей Кушляков, механизатор Чериковского лесхоза:

Жалко смотреть на это все. На эти спички, на этот лес. Ну а что сделать? Мы приехали помочь, надо убрать, коллегам помочь. Довели, наверное, гектаров 80 объема, до зимы, наверное, справимся. Многооперационные машины работают в связке. Одна подготавливает древесину, вторая транспортирует. Железные руки этих лесных терминаторов способны заменить целую бригаду рабочих с бензопилами. Сегодня только в Могилевской области последствия непогоды в лесном фонде устраняют сотни единиц современной техники. После последнего обследования в стране необходимо разработать 20 тысяч гектаров леса.

Александр Кулик, министр лесного хозяйства:

Полторы тысячи гектаров мы уже разработали, процесс идет. По Могилевской области мы проблем не видим. Здесь достаточно техники, людей. По Гомельской области мы определим дополнительные ресурсы, чтобы тоже поручение было выполнено в срок. За две недели цифры ущерба, нанесенного лесному фонду страны, выросли в два раза. От 2,5 миллиона кубометров до 5. Опыт работы в таких сложных условиях у работников лесной отрасли есть. Объемы равнозначны буреломам, которые настигли Смолевичи и Червень в 2016 году. Самое важное сейчас не потерять древесину.

– К концу сентября ты все это приведешь в порядок, в том числе привлекая другие силы, через губернаторов, которые в этом заинтересованы.

– Просили бы к концу октября.

– До морозов надо это все сделать.

– Принято. В наиболее пострадавшие области – Могилевскую и Гомельскую – сразу были направлены специалисты и техника из соседних регионов. Тем не менее Министерству понадобились дополнительные колеса. Президент поручил МАЗу произвести до сотни лесовозов. С учетом высокого спроса на белорусскую древесину не только внутри страны, но и за пределами, вопросов с реализацией возникнуть не должно.

Не просто собрать дрова, а эффективно использовать каждое бревно. Биржа готова продавать белорусский лес разного сортимента. Но важно, чтобы продукт не потерял товарный вид и технические характеристики.