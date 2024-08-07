Что делать, если гроза застала вас в лесу? Напоминаем правила безопасности

Лето – идеальная пора для старта тихой охоты. Собираемся в лес на поиски ценных даров природы.
Лето – идеальная пора для старта тихой охоты. Собираемся в лес на поиски ценных даров природы.
Татьяна Букатина, старший инспектор образовательного центра безопасности МЧС Республики Беларусь:
Обязательно на вас должна быть одета яркая одежда. На случай если вдруг вы заблудитесь или потеряетесь, чтобы лучше было видно вас издалека спасателям.
Гулять по лесу – одно удовольствие, но вдруг что-то пошло не так. Над головой сгущаются тучи, ветер сбивает с ног, за считаные часы целая страна рискует стать эпицентром стихийного бедствия. Лучше заняться поиском безопасного укрытия.
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