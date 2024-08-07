Что делать, если гроза застала вас в лесу? Напоминаем правила безопасности

Лето – идеальная пора для старта тихой охоты. Собираемся в лес на поиски ценных даров природы.

Татьяна Букатина, старший инспектор образовательного центра безопасности МЧС Республики Беларусь:

Обязательно на вас должна быть одета яркая одежда. На случай если вдруг вы заблудитесь или потеряетесь, чтобы лучше было видно вас издалека спасателям.