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Что делать, если гроза застала вас в лесу? Напоминаем правила безопасности

07 августа 2024 14:42
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Лето – идеальная пора для старта тихой охоты. Собираемся в лес на поиски ценных даров природы.

Что делать, если гроза застала вас в лесу? Напоминаем правила безопасности -1

Татьяна Букатина, старший инспектор образовательного центра безопасности МЧС Республики Беларусь:
Обязательно на вас должна быть одета яркая одежда. На случай если вдруг вы заблудитесь или потеряетесь, чтобы лучше было видно вас издалека спасателям.

Что делать, если гроза застала вас в лесу? Напоминаем правила безопасности -4

Гулять по лесу – одно удовольствие, но вдруг что-то пошло не так. Над головой сгущаются тучи, ветер сбивает с ног, за считаные часы целая страна рискует стать эпицентром стихийного бедствия. Лучше заняться поиском безопасного укрытия.

Подробности в видео.

# Правила безопасности # общество # Вероника Макаревич

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