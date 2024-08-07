Безвиз для европейцев. Вот какие виды туризма привлекают иностранцев

С 19 июля в нашей стране действует безвизовый режим для граждан 35 европейских государств. Ранее он был открыт только для наших ближайших соседей – граждан Польши, Литвы и Латвии. Как это решение главы нашего государства повлияет на наращивание туристического потока и экспорта туристических услуг? Об этом поговорили с гостем.

Алексей Русакевич, директор Информационно-туристического центра «Минск»:

Сейчас заметить его практически невозможно, потому что подобные правила были введены для граждан Польши, Литвы и Латвии. С каждым годом мы видим, увеличивается поток из этих стран. Считая наш центр посещения туристами, мы за две недели увидели граждан Чехии, Германии, Франции, Испании, Италии. Они уже заходили за какой-то сопутствующей информацией о времени пребывания в Минске, о мероприятиях уточняли, брали брошюры про экскурсии.

Это и историко-культурный туризм. Туристы хотят познакомиться с нашей культурой, традициями, историей. Тем более наша история переплетена и с европейскими странами, с Россией. Сейчас моден и шопинг-туризм.