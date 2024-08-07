Фурри, квадроберы, хоббихорсинг. Объясняем, что это такое

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.
Квадробика – путь, обратный эволюции? Психиатры о молодежных субкультурах (читайте здесь).
Карина Герасимова, магистрант факультета международных отношений БГУ:
Фурри могут быть даже взрослые люди, дети, подростки, которые просто переодеваются в костюмы животных и подражают им, но они себя такими не считают.
А что касается квадроберов, то это вообще больше спортивное направление, как хоббихорсинг. Как легкая атлетика – примерно то же самое. Однако вопрос в другом. Нужно делать определенные площадки, где они смогут этим заниматься.
Григорий Азаренок, политический обозреватель:
То есть вольеры, загоны?
Карина Герасимова:
Нет, не вольеры и загоны. Площадки.