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Фурри, квадроберы, хоббихорсинг. Объясняем, что это такое

07 августа 2024 17:23
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Григорием Азаренком.

Квадробика – путь, обратный эволюции? Психиатры о молодежных субкультурах (читайте здесь).

Фурри, квадроберы, хоббихорсинг. Объясняем, что это такое-1

Карина Герасимова, магистрант факультета международных отношений БГУ:
Фурри могут быть даже взрослые люди, дети, подростки, которые просто переодеваются в костюмы животных и подражают им, но они себя такими не считают.

А что касается квадроберов, то это вообще больше спортивное направление, как хоббихорсинг. Как легкая атлетика – примерно то же самое. Однако вопрос в другом. Нужно делать определенные площадки, где они смогут этим заниматься.

Григорий Азаренок, политический обозреватель:
То есть вольеры, загоны?

Карина Герасимова:
Нет, не вольеры и загоны. Площадки.

# Субкультуры # общество # Григорий Азарёнок

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