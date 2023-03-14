Сжигались немцами и латышские деревни. Почему прибалты продолжают сносить памятники советским солдатам?

Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси. Юлия Бешанова, ведущая:

События Великой Отечественной фальсифицировать пытаются достаточно давно. И не только в Европе.

Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

В данном случае это очень конкретная вещь, где человек приводит статистику, показывает, кто убивал, как убивал, кто чем дышал, какая идеология была у этих убийц. И именно потому, что он это показывает честно, это очень многим не нравится.

Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:

Хочу согласиться в отношении виновных. Это нацизм. И конкретная страна, которая развязала и Вторую мировую войну, и была виновником Великой Отечественной войны, трагедии геноцида белорусского народа. Геноцид сегодня не оспаривается, и уничтожение славянского, белорусского населения, как холокост, сегодня подтверждено и международными документами, и теми документами, которые есть в ряде сборников, книг, исторической литературой, тысячами статей и десятками монографий. Мы сегодня рассуждаем, приводим пример трагедии белорусского народа, советского. Конкретный пример – село Корюковка Черниговской области. 1-2 марта 1943 года карательный отряд немцев и украинской вспомогательной полиции уничтожили 7 000 мирных жителей и сожгли эту деревню. И такие примеры есть по Литве, Латвии, когда сжигались латышские деревни. Это правда. Юлия Бешанова:

Почему тогда там забывают обо всем и убирают памятники? Памятники – это ведь на самом деле верхушка айсберга.

Игорь Марзалюк:

Если быть честным до конца, примеры есть, массовое уничтожение населения в таком объеме, которым оно было в Беларуси, не было ни в Украине, ни в Прибалтике. У нас, особенно в России, любят говорить про геноцид советского народа. В корне, с моей точки зрения, неверный посыл, требующий корректировки. Кого мы понимаем под советским народом? Всех граждан СССР? Это неправильно. Оккупация, допустим, Литвы, Латвии и Эстонии и режим оккупации этих стран имел совершенно другой характер, чем оккупация Беларуси либо Украины, тем более России. Людьми самого низкого сорта среди славян считались великорусы. Там ни о чем не говорилось. Розенберг, играя на украинском национализме, считал, что украинцев можно эффективно использовать. Другое дело, что украинским националистам не повезло с рейхсляйтером, потому что Кох считал украинцев типичными славянскими свиньями, которыми нужно управлять при помощи кнута и махорки. Это его прямая цитата. Вместе с тем, когда мы говорим об этих вещах, различные режимы эксплуатации и геноцидные планы… Почему еще было массовое уничтожение в Беларуси? Почему немцы планировали оставить здесь только 1 миллион 300 тысяч человек? Потому что они считали, что необходимо урбанизационную структуру разрушить, вопреки новым мифам. Немцы считали, что именно в результате урбанизации и индустриализации Беларуси резко возросло количество населения, много лишних едоков, им столько не надо. Отсюда план голода разработан в Министерстве сельского хозяйства Германии. Они считали: в Беларуси нужно 1 миллион 300 тысяч. Это Север, как и Россия. Украина, Северный Кавказ, Крым – там другой режим эксплуатации. А мы были полигоном для Гиммлера. И самое главное, почему разница. Разница в масштабе партизанского движения количестве коллаборационистов, предателей. Если вы возьмете статистику и посмотрите, сколько этих батальонов было на территории каждой оккупированной республики, вы увидите достаточно интересную ситуацию. Такого количества, сколько пошло к немцам латышей, среди белорусов не было. Там за 100 тысяч.