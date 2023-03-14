Сжигались немцами и латышские деревни. Почему прибалты продолжают сносить памятники советским солдатам?
Новости Беларуси. В студии программы «Постскриптум» Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси, и Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси.
Юлия Бешанова, ведущая:
События Великой Отечественной фальсифицировать пытаются достаточно давно. И не только в Европе.
Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
В данном случае это очень конкретная вещь, где человек приводит статистику, показывает, кто убивал, как убивал, кто чем дышал, какая идеология была у этих убийц. И именно потому, что он это показывает честно, это очень многим не нравится.
Вадим Лакиза, директор Института истории НАН Беларуси:
Хочу согласиться в отношении виновных. Это нацизм. И конкретная страна, которая развязала и Вторую мировую войну, и была виновником Великой Отечественной войны, трагедии геноцида белорусского народа. Геноцид сегодня не оспаривается, и уничтожение славянского, белорусского населения, как холокост, сегодня подтверждено и международными документами, и теми документами, которые есть в ряде сборников, книг, исторической литературой, тысячами статей и десятками монографий. Мы сегодня рассуждаем, приводим пример трагедии белорусского народа, советского. Конкретный пример – село Корюковка Черниговской области. 1-2 марта 1943 года карательный отряд немцев и украинской вспомогательной полиции уничтожили 7 000 мирных жителей и сожгли эту деревню. И такие примеры есть по Литве, Латвии, когда сжигались латышские деревни. Это правда.
Юлия Бешанова:
Почему тогда там забывают обо всем и убирают памятники? Памятники – это ведь на самом деле верхушка айсберга.
Игорь Марзалюк:
Если быть честным до конца, примеры есть, массовое уничтожение населения в таком объеме, которым оно было в Беларуси, не было ни в Украине, ни в Прибалтике. У нас, особенно в России, любят говорить про геноцид советского народа. В корне, с моей точки зрения, неверный посыл, требующий корректировки. Кого мы понимаем под советским народом? Всех граждан СССР? Это неправильно. Оккупация, допустим, Литвы, Латвии и Эстонии и режим оккупации этих стран имел совершенно другой характер, чем оккупация Беларуси либо Украины, тем более России. Людьми самого низкого сорта среди славян считались великорусы. Там ни о чем не говорилось. Розенберг, играя на украинском национализме, считал, что украинцев можно эффективно использовать. Другое дело, что украинским националистам не повезло с рейхсляйтером, потому что Кох считал украинцев типичными славянскими свиньями, которыми нужно управлять при помощи кнута и махорки. Это его прямая цитата. Вместе с тем, когда мы говорим об этих вещах, различные режимы эксплуатации и геноцидные планы… Почему еще было массовое уничтожение в Беларуси? Почему немцы планировали оставить здесь только 1 миллион 300 тысяч человек? Потому что они считали, что необходимо урбанизационную структуру разрушить, вопреки новым мифам. Немцы считали, что именно в результате урбанизации и индустриализации Беларуси резко возросло количество населения, много лишних едоков, им столько не надо. Отсюда план голода разработан в Министерстве сельского хозяйства Германии. Они считали: в Беларуси нужно 1 миллион 300 тысяч. Это Север, как и Россия. Украина, Северный Кавказ, Крым – там другой режим эксплуатации. А мы были полигоном для Гиммлера. И самое главное, почему разница. Разница в масштабе партизанского движения количестве коллаборационистов, предателей. Если вы возьмете статистику и посмотрите, сколько этих батальонов было на территории каждой оккупированной республики, вы увидите достаточно интересную ситуацию. Такого количества, сколько пошло к немцам латышей, среди белорусов не было. Там за 100 тысяч.
Вадим Лакиза:
В отношении геноцида советского народа, белорусского у нас есть Закон «О геноциде белорусского народа», расследование уголовного дела. Эта площадка не должна восприниматься, что мы тут типа пикируемся. Это одно дело в рамках работы по изучению геноцида.
Игорь Марзалюк:
Я говорю как историк. Немцы, нацисты к различным этническим общностям, находившимся на территории СССР, была дифференцированная политика. Они знали этнические национализмы всех: прибалтов, грузинов, армян, мусульман. И казачью карту очень ювелирно разыгрывали, потому что казачье движение – это особая вещь, тоже очень интересная. Поэтому когда мы говорим об этих вещах, то планы немецкие были дифференцированные. Когда мы просто говорим «геноцид советского народа», то как минимум надо определиться, что мы под этим понимаем.
Юлия Бешанова:
Значит, дело о геноциде, которое возбудила Генпрокуратура, было шагом, который сделан действительно вовремя. Надеюсь, что наша память позволит в будущем не повторить тех страшных ошибок.
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