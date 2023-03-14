Здесь расположены главные промышленные гиганты. Факты о Заводском районе Минска, которые вы могли не знать

Промышленное сердце столицы стало биться в далеком 1938 году. Сегодня район является одним из крупнейших по объемам промышленного производства и выпуску товаров народного потребления. Именно здесь расположены главные гиганты индустрии, рассказали в программе «Минск и минчане» на СТВ.

Владимир Киян, первый секретарь Заводского районного комитета Коммунистической партии Беларуси:

От маленького, казалось бы, участка по производству этих товаров народного потребления в конце концов было создано новое структурное подразделение на Минском автомобильном заводе. Заводской район всегда считался настоящей кузницей руководящих кадров. Добрую память о себе оставили первые секретари Заводского райкома партии, которые тогда работали. Я пришел самый последний.

До начала крупномасштабного строительства у восточной окраины Минска было несколько названий – Красная роща, Антониевское урочище и Архиерейская роща. Сперва район был назван Сталинским и только в 1961 году получил современное название. Владимир Киян:

В то время комсомольская организация района взяла шефство над строительством Дворца культуры Минского автомобильного завода и реконструкцией стадиона «Торпедо». Партийная организация взяла шефство над местом захоронения узников концлагеря. В каждой партийной организации создавался резерв кадров. Добраться до Заводского района не так сложно, как кажется. Станции «Партизанская», «Автозаводская» и «Могилевская» находятся на его территории. В проекте построить и станцию метро «Шабаны».

Вячеслав Юхнович, экс-глава администрации Заводского района:

В районе я 58 лет, 19,5 лет председатель исполкома, глава и так далее. Основная задача – создать условия для работы в промышленности. Отсюда начиналась индустрия республики, потому что автозавод был первенец в 1944 году, а дальше пошли другие предприятия: тракторный, моторный, мотовелозавод, ТЭЦ-3. И восстановление города, особенно жилья, потому что здесь жилье было старое.

Со времен 1990-х Заводской район сохранил свой промышленный и социально-экономический потенциалы. Вячеслав Юхнович:

И уже в 1999 году район по объемам производства вышел на уровень 1990 года, сюда пришло метро, была создана свободная экономическая зона. Первый в республике отдел по делам молодежи в исполкоме был создан в 1992 году. За это время удалось создать зоопарк. Только в прошлом году зоопарк посетили 500 тысяч человек. Всего в городском зоопарке содержатся более 2 тысяч животных. Кстати, это единственный зоопарк в белорусской столице.

Людмила Барановская, член Совета старейшин при Мингорисполкоме:

В администрации, тогда еще в исполкоме Заводского района, я начала работать в 1988 году инспектором по культуре, а потом как-то по ступенькам службы продвигалась: инспектор по культуре, начальник отдела культуры, заместитель главы администрации. Заместителем главы администрации я проработала 17 лет. Большой период времени, когда очень много менялось. Открыли три гимназии, они до сих пор работают. У нас единственный район, где два центра внешкольной работы. Большая работа велась комиссией по делам несовершеннолетних. Мы первые в городе открыли социально-педагогическое учреждение с приютом.

Благодаря коллективной и слаженной работе, через годы удалось выйти на новый уровень. В районе больше нет необходимости в интернатах для сирот и детских домах. Людмила Барановская:

Только остался социальный педагогический приют на 25 человек, временно принимает детей. А так в основном сиротства социального массового нет, дети все пристроены, это очень большое достижение района. Многие минчане родились и выросли здесь, наблюдая за тем, как меняются улицы и дома и каждый год родной район становится краше.

Татьяна Джеджора, председатель Заводской районной организации ветеранов:

Работала 20 лет в образовании в Заводском, а сейчас, будучи на заслуженном отдыхе, возглавляю районную организацию ветеранов Заводского района. Ветераны у нас активные. В основном это, конечно, наш Минский автомобильный завод, это более 5 тысяч ветеранов, градообразующее предприятие. В целом 50 тысяч людей пенсионного возраста. Мы стараемся наполнить жизнь позитивом, хорошими делами. Например, на днях прошел у нас шикарный конкурс пирогов, мы его посвятили 85-летию нашего района. Одних связывает с этим местом вся жизнь, кто-то здесь встретил первую любовь. Но все, кто причастен к грядущей юбилейной дате, с трепетом и любовью отзываются о районе.

Борис Геращенко, председатель Коллегиального органа территориального общественного самоуправления:

Любовь и гордость за наш Заводской район. Очень приятно смотреть, как наш район преображается. Вот смотришь – растут новые дома. Если прокрутить маленькую ленточку, видно, как стало хорошо. Пользуясь случаем, я благодарю администрацию, главу администрации за четкую и конкретную поддержку. Глава администрации Сергей Михайлович когда-то пришел в отдел городского хозяйства молодым специалистом. Тогда он даже не мог представить, что возглавит один из самых развитых районов столицы.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

И вот так интересно, столько времени прошло. Сегодня Заводской район – четвертый по населению в городе, больше 230 тысяч жителей проживает. Это 42 крупных промышленных предприятия. В общей сложности на предприятиях промышленного производства в районе занято почти 25 тысяч человек. В 2022 году мы достигли очень серьезного результата, который можно отразить сегодня в цифрах: объем промышленного производства достиг 3,6 миллионов рублей (или 121,6 % к уровню прошлого года). Такого роста не было в последние 5 лет.

В спортивно-развлекательном комплексе «Чижовка-Арена» проходят массовые катания на коньках, работают тренажерные залы, проводятся спортивные состязания и игры, а также выступают именитые артисты. Сергей Масляк:

На вопрос: «Что самое ценное в районе?», можно смело отметить, что это люди, потому что без этих людей не могло бы быть таких серьезных результатов. Огромные слова благодарности. Заводскому району есть чем гордиться и в первую очередь кем гордиться. Запущен проект «30 дней до юбилея». Любая организация, расположенная на территории района, может снять видеопоздравление. В концертной программе примут участие творческие коллективы дворцов детей и молодежи района. 17 марта Заводской район отметит важную дату – 85. Столько уже было сделано за эти годы, а сколько еще ждет заводчан впереди: развитие, процветание и новые свершения.

Владимир Киян:

Район не узнать. Хотелось бы пожелать администрации района, его главе не почивать на лаврах, не останавливаться на успехах своих предшественников, а расширять и приумножать все ранее достигнутые результаты. А жителям Заводского района – крепкого здоровья, большого человеческого счастья, успехов в работе на благо нашего любимого Заводского района.

Вячеслав Юхнович:

Чтобы Заводской район приобрел новые границы, новое обличие в части жилья, потому что и поселок автозавода, и поселок тракторного завода – в целом здания остались на уровне 1950-х годов. Руководству района – сохранить все хорошие традиции.