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На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда

27 декабря 2020 18:05
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Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно?

Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-1

И вот она нарядная. Изысканный новогодний декор – ежегодный конек этой агроусадьбы. Хозяева создают его своими руками и всей семьей. Работы невпроворот. Елки и зимние композиции ставят в каждом домике для гостей, украшают беседки, банкетные залы и улицу.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-4

Многие наши композиции, веночки (вот там веночек, который находится на кэнди-баре) сделаны из сена. Самое главное, что запах сена всегда поднимает настроение и улучшает праздничную обстановку. А на Рождество, когда туристы приедут и будут отмечать у нас, мы сено всегда кладем под скатерть.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-7

На Новый год всю усадьбу забронировала большая компания из нескольких семей с детьми. Настоящая удача, ведь хозяйка фольварка Янина Козюк признается: этот год туристами не балует. Впервые не поступило заявок ни на один зимний корпоратив. Поэтому хозяйка хочет долгожданных гостей отблагодарить сполна – самой запоминающейся новогодней ночью.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-10

Мы приобрели вот такие костюмы для мамы-медведя, для папы-медведя, лесных зверей. И в этот Новый год у нас будет бал-маскарад лесных зверей. На всех деток, на родителей имеются костюмы. Если кто-то вообще не захочет костюм никакой надевать принципиально, а вход же у нас обязательно в костюмах, придется слюнявчик с пустышечкой ему предложить.

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На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-13

Юмора и творчества ей не занимать, как и работоспособности. По профессии – акушер-гинеколог, по призванию – настоящая хозяйка села. Только представьте: столы для гостей она готовит полностью сама по семейным старинным рецептам белорусской кухни.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-16

С нашими полендвичками, с соленым огурчиком, с экологически чистыми продуктами из огорода.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-19

Угощает собственными травяными чаями, вином и наливками. А еще ухаживает за мини-зоопарком.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-22

Держите. Иди сюда, иди. А тебе морковочку.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-25

Кролики, гуси, фазаны, даже павлины – кого здесь только нет. Любимица – кобыла Майя. Был бы снег, ее запрягли бы в сани. Такой новогодний экоотдых по-белорусски, где не забыли и о сохранении рыцарской истории малой родины – деревни Коревичи.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-28

Вся эта земля принадлежала шляхетскому роду, литовскому пану Кореве. Когда крестоносцы шли из Вильнюса на Краков, он остановился здесь со своими больными войнами. Они здесь лечились, они здесь обзавелись семьями и в течение двух лет проживали. Поэтому как память о Кореве нами создан целый музей с историческими фактами.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-31

Потому усадьба для семьи – это не просто бизнес, но и живой этнографический музей. Воссозданы домик ткачихи, резчика, гончара. Кстати, гончарством занимались отец, дед и прадед мужа. Аутентичному ремеслу научат туристов и сегодня. Гончар по найму Роман Демянчик как раз изготавливает елочки из местной глины.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-34

Роман Демянчик, гончар агроусадьбы:
Мы здесь делаем такой обжиг, как делали в старину наши деды. Мы делаем черную посуду, а теперь мало кто этим занимается. Мы здесь на фольварке делаем такие изделия, возвращаем, что было раньше.

Тем временем в деревне наступил вечер. Пора оценить предпраздничные труды дня – добавить нотку новогоднего волшебства.

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-37

Раз, два, три. Елочка, гори!

На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда-40

Янина Козюк, хозяйка агроусадьбы:
Мы живем на природе, среди леса, среди сосен, свежий воздух. У нас крепкий иммунитет, у нас хорошее здоровье. Мы не боимся никакого коронавируса. И того же желаем нашим туристам. Но принимаем всегда с осторожностью. Принимаем по одной компании – те люди, которые знают друг друга, знают, что они здоровенькие, что они не нанесут друг другу вред. И это важно.

# Новый год # общество # Галина Буро # Роман Демянчик # Янина Козюк # Фотофакт

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