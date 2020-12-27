На карнавал в деревню! Мечтаете отпраздновать Новый год в белорусской глубинке? Тогда вам сюда

Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно? Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.

И вот она нарядная. Изысканный новогодний декор – ежегодный конек этой агроусадьбы. Хозяева создают его своими руками и всей семьей. Работы невпроворот. Елки и зимние композиции ставят в каждом домике для гостей, украшают беседки, банкетные залы и улицу.

Многие наши композиции, веночки (вот там веночек, который находится на кэнди-баре) сделаны из сена. Самое главное, что запах сена всегда поднимает настроение и улучшает праздничную обстановку. А на Рождество, когда туристы приедут и будут отмечать у нас, мы сено всегда кладем под скатерть.

На Новый год всю усадьбу забронировала большая компания из нескольких семей с детьми. Настоящая удача, ведь хозяйка фольварка Янина Козюк признается: этот год туристами не балует. Впервые не поступило заявок ни на один зимний корпоратив. Поэтому хозяйка хочет долгожданных гостей отблагодарить сполна – самой запоминающейся новогодней ночью.

Юмора и творчества ей не занимать, как и работоспособности. По профессии – акушер-гинеколог, по призванию – настоящая хозяйка села. Только представьте: столы для гостей она готовит полностью сама по семейным старинным рецептам белорусской кухни.

С нашими полендвичками, с соленым огурчиком, с экологически чистыми продуктами из огорода.

Угощает собственными травяными чаями, вином и наливками. А еще ухаживает за мини-зоопарком.

Держите. Иди сюда, иди. А тебе морковочку.

Кролики, гуси, фазаны, даже павлины – кого здесь только нет. Любимица – кобыла Майя. Был бы снег, ее запрягли бы в сани. Такой новогодний экоотдых по-белорусски, где не забыли и о сохранении рыцарской истории малой родины – деревни Коревичи.

Вся эта земля принадлежала шляхетскому роду, литовскому пану Кореве. Когда крестоносцы шли из Вильнюса на Краков, он остановился здесь со своими больными войнами. Они здесь лечились, они здесь обзавелись семьями и в течение двух лет проживали. Поэтому как память о Кореве нами создан целый музей с историческими фактами.

Потому усадьба для семьи – это не просто бизнес, но и живой этнографический музей. Воссозданы домик ткачихи, резчика, гончара. Кстати, гончарством занимались отец, дед и прадед мужа. Аутентичному ремеслу научат туристов и сегодня. Гончар по найму Роман Демянчик как раз изготавливает елочки из местной глины.

Роман Демянчик, гончар агроусадьбы:

Мы здесь делаем такой обжиг, как делали в старину наши деды. Мы делаем черную посуду, а теперь мало кто этим занимается. Мы здесь на фольварке делаем такие изделия, возвращаем, что было раньше. Тем временем в деревне наступил вечер. Пора оценить предпраздничные труды дня – добавить нотку новогоднего волшебства.

Раз, два, три. Елочка, гори!