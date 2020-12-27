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Пять наших научных разработок 2020 года, о которых должен знать каждый белорус

27 декабря 2020 17:31
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Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Каким выдался уходящий год для белорусских ученых, расскажет Оксана Семашко.

Пять наших научных разработок 2020 года, о которых должен знать каждый белорус-1

Этот год заставил нас следить за своим здоровьем и научил заботиться о других. Львиная доля научных разработок 2020-го – в сфере медицины. Даже в сложное время наши ученые внедряют ноу-хау в жизнь. Итак, топ-5 научных эврик 2020 года.

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Пять наших научных разработок 2020 года, о которых должен знать каждый белорус-4

В этом году впервые в СНГ двухлетней белоруске из Барановичей провели операцию с помощью аппарата Илизарова. И она скоро пойдет в сад в туфлях без громоздкой подошвы. До 2020-го на помощь аппарата могли рассчитывать пациенты старше пяти лет. В БНТУ переделали конструкцию под более юных белорусов. В руках наших ученых аппарат Илизарова стал легче и дешевле. Аналогичную операцию наши хирурги готовятся провести трехлетнему ребенку из Гомеля.

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Пять наших научных разработок 2020 года, о которых должен знать каждый белорус-7

Белорусские научные разработки внедряются в машиностроении, энергетике, микробиологии, фармацевтике. Все больше инноваций готова продвигать молодежь. И, если раньше что-то считалось фантастикой, сейчас мы готовы полететь на Марс, провести трансплантацию органов и попытаться изобрести вакцину от коварного вируса. Раскрыть все научные тайны с помощью своего интеллекта и современных технологий. И, как знать, возможно, нам это удастся уже в 2021 году.

# Белорусская наука # общество # Оксана Семашко # Фотофакт

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