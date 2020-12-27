Пять наших научных разработок 2020 года, о которых должен знать каждый белорус

Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Каким выдался уходящий год для белорусских ученых, расскажет Оксана Семашко.
Этот год заставил нас следить за своим здоровьем и научил заботиться о других. Львиная доля научных разработок 2020-го – в сфере медицины. Даже в сложное время наши ученые внедряют ноу-хау в жизнь. Итак, топ-5 научных эврик 2020 года.
«В мире есть только 4 препарата для локальной химиотерапии. Один в США, два зарегистрированы у нас»
В этом году впервые в СНГ двухлетней белоруске из Барановичей провели операцию с помощью аппарата Илизарова. И она скоро пойдет в сад в туфлях без громоздкой подошвы. До 2020-го на помощь аппарата могли рассчитывать пациенты старше пяти лет. В БНТУ переделали конструкцию под более юных белорусов. В руках наших ученых аппарат Илизарова стал легче и дешевле. Аналогичную операцию наши хирурги готовятся провести трехлетнему ребенку из Гомеля.
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Белорусские научные разработки внедряются в машиностроении, энергетике, микробиологии, фармацевтике. Все больше инноваций готова продвигать молодежь. И, если раньше что-то считалось фантастикой, сейчас мы готовы полететь на Марс, провести трансплантацию органов и попытаться изобрести вакцину от коварного вируса. Раскрыть все научные тайны с помощью своего интеллекта и современных технологий. И, как знать, возможно, нам это удастся уже в 2021 году.