Пять наших научных разработок 2020 года, о которых должен знать каждый белорус

Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Каким выдался уходящий год для белорусских ученых, расскажет Оксана Семашко.

Этот год заставил нас следить за своим здоровьем и научил заботиться о других. Львиная доля научных разработок 2020-го – в сфере медицины. Даже в сложное время наши ученые внедряют ноу-хау в жизнь. Итак, топ-5 научных эврик 2020 года. «В мире есть только 4 препарата для локальной химиотерапии. Один в США, два зарегистрированы у нас»