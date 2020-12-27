Будет ли соблюдаться масочный режим на Новый год? Звоним в ночной клуб и не только
Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно?
Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.
Хиты прошлых лет – увеселительные заведения. Мы обзвонили несколько популярных ресторанов. Заверяют, что по требованию санстанции заполняемость зала сократили, увеличили дистанцию между столиками. Только бронирование все равно не идет. Из-за низкого спроса некоторые заведения и вовсе могут отказаться от новогодней программы. Но только не ночной клуб – там вполне настроены неплохо заработать на вечеринке.
– А что в программе будет?
– Кавер-бэнд будет, гимнасты будут, сюрпризы для гостей и ведущий.
– И это всю ночь будет?
– Да.
– А скажите, пожалуйста, вход в маске или как?
– Масочный режим передвижения по клубу.
Насколько будет соблюдаться масочный режим после нескольких тостов – вопрос риторический. Пожалуй, каждый сам кузнец своего здоровья. И, судя по разговору с Дедом Морозом, который по квартирам поздравляет детей, родители не сильно переживают, что сказочный персонаж может стать переносчиком не только подарков.
– Кто в маске должен быть?
– Мы про себя. Мало ли, чтобы у родителей не было вопросов. В плане того, что надо это родителям или нет.
– То есть Дед Мороз в маске придет?
– Я говорю, что это некрасиво. Поэтому люди говорят: «Нет-нет, не надо».
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