Будет ли соблюдаться масочный режим на Новый год? Звоним в ночной клуб и не только

Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно? Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.

Хиты прошлых лет – увеселительные заведения. Мы обзвонили несколько популярных ресторанов. Заверяют, что по требованию санстанции заполняемость зала сократили, увеличили дистанцию между столиками. Только бронирование все равно не идет. Из-за низкого спроса некоторые заведения и вовсе могут отказаться от новогодней программы. Но только не ночной клуб – там вполне настроены неплохо заработать на вечеринке.

– А что в программе будет?

– Кавер-бэнд будет, гимнасты будут, сюрпризы для гостей и ведущий.

– И это всю ночь будет?

– Да.

– А скажите, пожалуйста, вход в маске или как?

– Масочный режим передвижения по клубу.