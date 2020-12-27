Белорусская «СОВА»‎ в космосе. Разработка наших учёных претендует на прорыв года

Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусская «СОВА‎»‎ в космосе. Система видеоориентации спектральной аппаратуры от института Севченко претендует на прорыв года.