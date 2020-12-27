Белорусская «СОВА» в космосе. Разработка наших учёных претендует на прорыв года
Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Белорусская «СОВА» в космосе. Система видеоориентации спектральной аппаратуры от института Севченко претендует на прорыв года.
Вариации такой аппаратуры разработали в 2020-м. Сейчас она проходит испытания. Подобных платформ на МКС пока не было. От научной разработки до отправки на борт – два, а то и три года. Если все пройдет успешно, космонавтам не нужно будет отвлекаться на съемки, система видеоориентации все сделает сама. А снимки подскажут, на какие изменения нашей планеты и ее атмосферы нужно обратить внимание.
Алексей Ломако, научный сотрудник Института прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко:
С помощью этой аппаратуры можно уже получать спектральные данные о каких-то объектах земной поверхности, и все это, опять же, в автоматическом режиме. То есть вплоть до того, что с Земли можно отправить файл со списком объектов. Программа сама рассчитает время съемки каждого объекта и будет осуществлять съемку в нужные моменты.
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