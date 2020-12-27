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Белорусская «СОВА»‎ в космосе. Разработка наших учёных претендует на прорыв года

27 декабря 2020 17:29
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Новости Беларуси. Белорусские ученые в 2020 году не даром тратили время. Нужно натереть не одну мозоль, чтобы соорудить угловую пластину из металла, изобрести лекарство от рака, не говоря уже об исследовании планеты и атмосферы по нашим приборам в космосе, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Белорусская «СОВА»‎ в космосе. Разработка наших учёных претендует на прорыв года-1

Белорусская «СОВА‎»‎ в космосе. Система видеоориентации спектральной аппаратуры от института Севченко претендует на прорыв года.

Белорусская «СОВА»‎ в космосе. Разработка наших учёных претендует на прорыв года-4

Вариации такой аппаратуры разработали в 2020-м. Сейчас она проходит испытания. Подобных платформ на МКС пока не было. От научной разработки до отправки на борт – два, а то и три года. Если все пройдет успешно, космонавтам не нужно будет отвлекаться на съемки, система видеоориентации все сделает сама. А снимки подскажут, на какие изменения нашей планеты и ее атмосферы нужно обратить внимание.

Белорусская «СОВА»‎ в космосе. Разработка наших учёных претендует на прорыв года-7

Алексей Ломако, научный сотрудник Института прикладных физических проблем им. А. Н. Севченко:
С помощью этой аппаратуры можно уже получать спектральные данные о каких-то объектах земной поверхности, и все это, опять же, в автоматическом режиме. То есть вплоть до того, что с Земли можно отправить файл со списком объектов. Программа сама рассчитает время съемки каждого объекта и будет осуществлять съемку в нужные моменты.

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# Космос # общество # Алексей Ломако # Оксана Семашко # Фотофакт

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