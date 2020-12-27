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Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?

27 декабря 2020 18:14
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Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно?

Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.

Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?-1

На море и пляже или под елкой у телевизора – о вкусах не спорят, зато медики уже высказались, как они рекомендуют встретить Новый год. Просят воздержаться от визитов к родственникам, особенно пожилым, а провести праздник в тесном семейном кругу, можно на свежем воздухе.

Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?-4

Галина Буро, корреспондент:
Услышать бой курантов можно и на городской площади. Например, в Гродно старинные часы на Фарном костеле сообщат о наступлении Нового года. А возле центральной елки развернулась ярмарка в лучших европейских традициях – с глинтвейном и имбирным пряником.

Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?-7

Деревянные домики, фудтраки, уютные гирлянды – атмосфера маленького праздничного городка. Три зоны: еда, сувениры и развлечения с тиром и катанием на пони. Все под открытым небом. Здесь зазывают на ароматные сладости.

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Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?-10

Домашняя выпечка, вкусная, свежая. Имбирные пряники, пахлава.

А здесь отвечают кавказским колоритом.

Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?-13

Все жарится на открытом огне, на углях. Все, как надо. Самый вкусный шашлык в городе. Ребрышки, шашлык, люля-кебаб.

Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?-16

В новогоднюю ночь на площадях страны развернется праздничная программа. А белорусы за бокалом шампанского скажут: «2020-й, мы тебя запомним». Но повторять вряд ли кто-то захочет. А потому старая добрая поговорка актуальна: встретим Новый год так, чтобы и провести его наверняка хорошо.

# Новый год # общество # Галина Буро # Фотофакт

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