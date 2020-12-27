Деревянные домики, фудтраки, гирлянды. Как будут встречать Новый год в Гродно?

Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно? Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.

На море и пляже или под елкой у телевизора – о вкусах не спорят, зато медики уже высказались, как они рекомендуют встретить Новый год. Просят воздержаться от визитов к родственникам, особенно пожилым, а провести праздник в тесном семейном кругу, можно на свежем воздухе.

Галина Буро, корреспондент:

Услышать бой курантов можно и на городской площади. Например, в Гродно старинные часы на Фарном костеле сообщат о наступлении Нового года. А возле центральной елки развернулась ярмарка в лучших европейских традициях – с глинтвейном и имбирным пряником.

Домашняя выпечка, вкусная, свежая. Имбирные пряники, пахлава. А здесь отвечают кавказским колоритом.

Все жарится на открытом огне, на углях. Все, как надо. Самый вкусный шашлык в городе. Ребрышки, шашлык, люля-кебаб.