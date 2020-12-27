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Куда белорусы едут на зимние праздники? Вот самые популярные направления

27 декабря 2020 18:12
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Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно?

Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.

Конечно, сказку в Новый год хотят не только дети, но и взрослые. Для кого-то она зимняя, другие предпочитают под солнцем и пальмой.

Куда белорусы едут на зимние праздники? Вот самые популярные направления-1

Такого сложного года в этой турфирме не вспомнят за все 12 лет работы. Из-за пандемии рынок туруслуг весной буквально рухнул. А вот зима показала, что все же пошел спрос на новогодние и рождественские праздники. Сыграли роль новые правила для путешествий: отели ввели антиковидные меры, многие страны требуют от туриста перед вылетом или по прилету сдать ПЦР-тест, появились 100-процентные страховки от невылета и другие гарантии.

Куда белорусы едут на зимние праздники? Вот самые популярные направления-4

Итак, лидер продаж – тур на Новый год в Египет. Следующие по популярности – отдых в Танзании на острове Занзибар, Арабские Эмираты, Мальдивы. На днях Шри-Ланка открыла воздушный коридор для наших туристов. Не теряют времени и белорусские санатории.

Куда белорусы едут на зимние праздники? Вот самые популярные направления-7

Анна Савчик, специалист по туризму:
Также в этом году началась активная продажа в санатории Беларуси. Есть хорошие варианты для оздоровления, для поддержания своего здоровья, а также для встречи новогодних праздников. Как планировалось, такого ажиотажа пока еще нет, потому что раскручивается направление, но очень активно спрашивают, интересуются. И это очень актуально, потому что сейчас множество, кто болеет и хочет потом восстановить свое здоровье.

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# Новый год # общество # Анна Савчик # Галина Буро # Фотофакт

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