Куда белорусы едут на зимние праздники? Вот самые популярные направления

Новости Беларуси. Бал-маскарад лесных зверей, глинтвейн на европейской ярмарке или под шум морской волны? Какие направления отдыха на Новый год популярны у белорусов? И как встретить антиковидный Новый год безопасно?

Ответы искала Галина Буро в программе «Неделя» на СТВ.

Конечно, сказку в Новый год хотят не только дети, но и взрослые. Для кого-то она зимняя, другие предпочитают под солнцем и пальмой.