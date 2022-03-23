«Ребятам нравится эффект неожиданности». В Речицком интернате для детей-инвалидов появилась сенсорная комната

Новости Беларуси. Сенсорную комнату открыли в Речицком интернате для детей-инвалидов. Среди оборудования – тактильные ячейки, игровые фигуры, звездный дождь и зеркало настроения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Стимуляторы хорошо влияют на психическое и эмоциональное состояние детей, улучшают сон и развивают творческие способности.

Особая изюминка пространства – интерактивный пол. С помощью проекционной системы на нем можно создавать необычные динамические картинки. Такая игровая зона со специальными упражнениями улучшает усвоение информации и стимулирует интерес к учебному процессу.

Алла Дворникова, заместитель директора Речицкого дома-интерната для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития:

Предназначен он для развития познавательных процессов, а это восприятие, внимание, память, мышление, для развития речи, также эмоционально-волевой сферы, социально-коммуникативного развития, общей моторики. Ребятам нравится эффект неожиданности, нравится выполнять задания с героями – с бельчонком, с пингвином, с черепашкой. И, конечно, им нравится, что задание объясняет не педагог, а сказочный герой. И он же проверяет, как ребенок выполнил задание.