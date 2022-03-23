Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

Новости Беларуси. Всех, кто любит печатное слово, вновь объединяет Минская международная книжная выставка-ярмарка. 23 марта XXIX форум начинает работу. Приветствие его участникам и гостям направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Книга во все времена находится в центре культуры, является неотъемлемой частью истории человечества, его духовным богатством и наследием. Рассказывая о событиях минувших дней, передавая знания об исконных национальных традициях, она учит нас любить родную землю и почитать память предков. Убежден, что, объединяя читателей, писателей и издателей разных поколений через любовь к книге, мы связываем прошлое и настоящее, предвосхищаем будущее.

Интересные события ждут читателей на протяжении всего периода работы выставки. Организаторы обещают удивить публику. Так, Министерство информации анонсировало презентацию уникального книжного проекта «Бацькаўшчына» на основе архивных фотографий и открыток из коллекции Владимира Лиходедова. С помощью специального приложения посетители смогут перенестись с прошлое.