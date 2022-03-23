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Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки

23 марта 2022 08:18
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Новости Беларуси. Всех, кто любит печатное слово, вновь объединяет Минская международная книжная выставка-ярмарка. 23 марта XXIX форум начинает работу. Приветствие его участникам и гостям направил Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Книга во все времена находится в центре культуры, является неотъемлемой частью истории человечества, его духовным богатством и наследием. Рассказывая о событиях минувших дней, передавая знания об исконных национальных традициях, она учит нас любить родную землю и почитать память предков. Убежден, что, объединяя читателей, писателей и издателей разных поколений через любовь к книге, мы связываем прошлое и настоящее, предвосхищаем будущее.

Интересные события ждут читателей на протяжении всего периода работы выставки. Организаторы обещают удивить публику. Так, Министерство информации анонсировало презентацию уникального книжного проекта «Бацькаўшчына» на основе архивных фотографий и открыток из коллекции Владимира Лиходедова. С помощью специального приложения посетители смогут перенестись с прошлое.

Лукашенко направил приветствие участникам и гостям Минской международной книжной выставки-ярмарки-4

Отдельная экспозиция посвящена юбилеям классиков. Наиболее значимые среди них – 140-летие со дня рождения Янки Купалы и Якуба Коласа. Поклонников творчества белорусских песняров ждут выставки раритетных музейных экспонатов, документов, книг, а также встречи с известными писателями и музейными работниками. Традиционно новинки представят белорусские издательства.

# Выставки в Минске # общество # Александр Лукашенко # Владимир Лиходедов # Фотофакт

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