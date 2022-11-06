На каком уровне сейчас белорусская медицина? Рассказали специалисты
Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Павел Михайлович, вы уже не только то предприятие, которое занимается разработками, вы практически полноценная производственная площадка, которая на данный момент еще и расширяется, к тому же признана победителем в номинации «Успешно модернизированное предприятие». Какие дополнительные возможности дадут вам новые площади?
Павел Бычковский, директор научно-технологического парка «Унитехпром БГУ»:
Я бы здесь хотел особо отметить государственную поддержку в рамках реализации инновационных проектов Республики Беларусь, потому что был составлен бизнес-план, прошел всю экспертизу. Ту продукцию, которую мы делаем по полному циклу, – здесь идет не только импортозамещение, но и очень серьезная экономия валютных средств. Когда этот проект совестный с «Белмедпрепаратами» начинался, страна закупала в лекарственной форме около 170 грамм именно в пересчете на субстанцию. Сейчас мы поставляем порядка 8 килограмм. Не только внутренний рынок обеспечиваем полностью. Здесь экономия валютных средств для страны составила более 15 миллионов долларов США по полному циклу. Импортозамещение составило более 40 миллионов долларов. Степень готовности производственных участков уже высокая. В ближайшее время планируем запуск производства, нарабатывать серии для проведения клинических исследований.
Екатерина Забенько:
Ольга Александровна, от вас ожидают инновационного рывка. Какая работа ведется в этом направлении и как вы реагируете на запросы времени на своем производстве?
Ольга Якубицкая, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
Хотелось бы отметить, что инновационный рывок как для «Белмедпрепаратов», так и для страны в целом был осуществлен в 2021 году. В связи с реализацией проекта на «Белмедпрепаратах», совместно с российским центром им. Гамалеи производство сверхважных в пандемию препаратов – это комбинированных векторных вакцин для профилактики коронавирусной инфекции – «Гам-КОВИД-Вак» и «Спутник Лайт». В 2021 году производство препаратов реализовано по сокращенному циклу, а сегодня мы реализовываем по полному биотехнологическому циклу. Это от клетки до готовых вакцин. Их выпуск обеспечивает полностью потребности Республики Беларусь. Внедренные новые технологии производства являются фундаментом для создания в будущем ряда биотехнологических современных препаратов. Еще нами начато международное сотрудничество с кубинским центром биотехнологий по рассмотрению вопроса о локализации производства на наших мощностях вакцины против гепатита B и комбинированной вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша. Хочется отметить, что в 2021 году начаты производство и первые поставки отечественного биоаналога низкомолекулярного гепарина «Эноксапарина» (аналога оригинального «Клексана»). Это единственное в Республике Беларусь производство в преднаполненных шприцах. В настоящий момент продолжается исследование еще одного препарата с группой низкомолекулярных гепаринов – это «Надропарин» (оригинальный «Фраксипарин»).
Павел Бычковский:
За наши инновации в Санкт-Петербурге мы были оценены высшей наградой – Гран-при конкурса.
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