Обеспечена ли у нас в стране лекарственная безопасность и все ли препараты есть в аптеках? Ответили руководители фармпредприятий

Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Сергей Владимирович, как часто в аптечную сеть попадают абсолютно новые белорусские препараты и лекарства?

Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:

В аптечной сети мы видим, что производители белорусские постоянно расширяют свой ассортимент. Только в текущем году поступило порядка 40 новых наименований лекарственных средств в нашу аптечную сеть, а ассортимент наших аптек на сегодня позволяет обеспечить лечение и профилактику практически любых патологий, нозологий при помощи препаратов отечественного производства. Екатерина Забенько:

Достаточно ли белорусских лекарств на складах? Может ли возникнуть дефицит?

Сергей Литош:

Как известно, ни одна страна мира не может обеспечить себя на 100 % лекарствами, но в каждой стране существует определенный перечень, который определяет лекарственную безопасность страны. У нас это перечень основных лекарственных средств, в России это жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов. В нашем перечне порядка 70 % – это белорусские лекарства. Это много. Это означает, что мы можем обеспечить свою страну всем необходимым. А запасы на аптечных складах, в аптеках поддерживаются на постоянной основе от двух- до шестимесячной потребности. Традиционно в преддверии подъема сезонной заболеваемости гриппа, ОРВИ созданы запасы противовирусных, жаропонижающих, противовоспалительных препаратов, тех витаминов, которые востребованы именно в этих ситуациях. Поэтому я могу с уверенностью сказать, что препаратов в аптеках достаточно. Екатерина Забенько:

Стоит задача перед белорусскими фармацевтическими предприятиями, чтобы самостоятельно выпускать более 50 % лекарств. На эти цифры можем мы рассчитывать в ближайшей перспективе?

Сергей Казакевич, генеральный директор РУП «Управляющая компания холдинга «Белфармпром»:

Такая задача была в свое время поставлена Президентом, она была успешно выполнена. На протяжении последних лет доля белорусских лекарств на внутреннем рынке составляет в районе 50 %. По последним отчетным данным за семь месяцев, эта цифра – 54 %. Мы эту цифру планируем и в дальнейшем выдерживать. У нас не стоит задача заместить полностью все. Ни одна страна мира полностью себя не обеспечивает. Это не потому, что мы не хотим, мы плохо работаем, чего-то нам не хватает. Сегодня здравоохранение, медицина тоже не стоят на месте. Сегодня появляются новые препараты, новые технологии. Чтобы они пришли на рынок, чтобы они заняли свое место, чтобы производство научилось их производить, тоже требуется время. Этот процесс происходит постоянно. Эти 50 % – достаточно серьезная цифра. Стран в мире, у которых 50 % и более, очень немного, и основные лидеры фармацевтической промышленности – это США и Китай, у которых она развита очень серьезно в первую очередь за счет размеров своих рынков. Мы гигантоманией не страдаем, мы к 100 % не стремимся. Самая главная задача – это лекарственная безопасность. Доля в (03:30) стоимостном выражении – это, конечно, важно, это говорит об импортозамещении, но о лекарственной безопасности говорит наша доля в натуральном выражении, то есть те упаковки, которые действительно употребили здравоохранение и наши граждане. Это практически 70 % сегодня. Еще одна самая главная цифра, которая сегодня не звучала. Что такое лекарственная безопасность? Это в первую очередь стационары. В госпитальном секторе (в больницах, стационарах) мы сегодня в упаковках занимаем почти 90 %. Задача обеспечения лекарственной безопасности сегодня нами обеспечивается.