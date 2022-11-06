Какие мы делаем препараты против онкологии и почему они лучше европейских? Ответил директор «Унитехпрома БГУ»

Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

Павел Михайлович, благодаря вашему предприятию в Беларуси появились уникальные препараты для борьбы с раком. Разница цены с импортными аналогами просто колоссальная, насколько я знаю, наши препараты уступают в цене чуть ли не в 50 раз, но никоим образом не уступают по качеству, что доказывают и многочисленные клинические испытания. Как вам это удалось? И, наверное, все зарубежные аналоги при грамотном подходе можно заменить на белорусские препараты?

Павел Бычковский, директор научно-технологического парка «Унитехпром БГУ»:

Это работа коллаборации коллективов: разработчиков НИИ физико-химических проблем, Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии и «Унитехпром БГУ» как площадка организации производителей. В настоящее время в мире четыре препарата для локальной химиотерапии, три из них зарегистрированы и широко применяются в клинической практике. Это препарат «Цисплацел», который применяется для лечения раковых заболеваний головного мозга, опухоли в области головы и шеи, используется для саркомы мягких тканей и в онко вертебрологии. Сейчас в Республике Беларусь по государственному заказу поставляем в клинические учреждения нашей страны. Также один из препаратов «Темодекс», который имеет мировые патент и защиту в более чем 72 странах мира. В настоящее время наведен процесс его регистрации. Более того, с нашими партнерами из Швеции мы работаем на предмет того, чтобы они с нашего оригинального препарата в Европе начали делать дженерик. Екатерина Забенько:

Мне кажется, это уникальный пример, когда Европа готова копировать наши препараты, которые изобретены белорусскими учеными.