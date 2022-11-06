Какие мы делаем препараты против онкологии и почему они лучше европейских? Ответил директор «Унитехпрома БГУ»
Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
Павел Михайлович, благодаря вашему предприятию в Беларуси появились уникальные препараты для борьбы с раком. Разница цены с импортными аналогами просто колоссальная, насколько я знаю, наши препараты уступают в цене чуть ли не в 50 раз, но никоим образом не уступают по качеству, что доказывают и многочисленные клинические испытания. Как вам это удалось? И, наверное, все зарубежные аналоги при грамотном подходе можно заменить на белорусские препараты?
Павел Бычковский, директор научно-технологического парка «Унитехпром БГУ»:
Это работа коллаборации коллективов: разработчиков НИИ физико-химических проблем, Республиканский научно-практический центр онкологии и медицинской радиологии и «Унитехпром БГУ» как площадка организации производителей. В настоящее время в мире четыре препарата для локальной химиотерапии, три из них зарегистрированы и широко применяются в клинической практике. Это препарат «Цисплацел», который применяется для лечения раковых заболеваний головного мозга, опухоли в области головы и шеи, используется для саркомы мягких тканей и в онко вертебрологии. Сейчас в Республике Беларусь по государственному заказу поставляем в клинические учреждения нашей страны. Также один из препаратов «Темодекс», который имеет мировые патент и защиту в более чем 72 странах мира. В настоящее время наведен процесс его регистрации. Более того, с нашими партнерами из Швеции мы работаем на предмет того, чтобы они с нашего оригинального препарата в Европе начали делать дженерик.
Екатерина Забенько:
Мне кажется, это уникальный пример, когда Европа готова копировать наши препараты, которые изобретены белорусскими учеными.
Павел Бычковский:
И скажу про ценовую практику. Если сравнивать с Россией, то препарат Gliadel, который не зарегистрирован в этой стране, но используется, стоит порядка 15 тысяч долларов США. У нас в стране по государственному заказу – порядка 300-400 рублей на курс лечения. Сейчас счет в мире по препаратам для локальной химиотерапии, что касается аналогических заболеваний, – это 3 и 1. Три препарата в Республике Беларусь, два из них зарегистрированы, один сейчас в процессе регистрации, еще один в США.
Екатерина Забенько:
Павел Михайлович. Не продавайте дешево патент. У них на это уходят годы и миллионы долларов, а у нас, думаю, гораздо меньшими силами и большими мозгами удалось это все воплотить.
Павел Бычковский:
Здесь очень важно, чтобы объем этих исследований и доказательная база были сделаны на серьезном уровне, чтобы мы могли продвигаться и в другие страны.
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