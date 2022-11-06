Как планировать дачнику ноябрь? Сверимся с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать ноябрь? 7 ноября благоприятное время для посадки любых культур, в том числе корнеплодов, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот пересадка и рыхление в зоне корней не рекомендуются.