Как планировать дачнику ноябрь? Сверимся с лунным календарём

Самое время сверить садово-огородные планы с лунным календарем. Как планировать ноябрь? 7 ноября благоприятное время для посадки любых культур, в том числе корнеплодов, рассказали в программе «Плюс-минус». А вот пересадка и рыхление в зоне корней не рекомендуются.
8 ноября лунный календарь не советует работать с растениями. 9 ноября можно сажать озимый лук, чеснок, подзимний редис, петрушку корневую, свеклу зимостойкую и морковь. 10-11 ноября благоприятное время для уборки урожая на хранение. А вот пересаживать растения в этот день не стоит.
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