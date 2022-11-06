Лукьянов, Басков и хоккейная команда Президента 6 ноября помогают в реконструкции мемориала в Хатыни
Новости Беларуси. Молодежную инициативу по благоустройству знакового для каждого белоруса места поддержала хоккейная команда Президента Беларуси. Ледовая дружина вместе со своими семьями 6 ноября приехала в Хатынь, чтобы поучаствовать в реконструкции мемориала, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Накануне дня Октябрьской революции к Всебелорусской молодежной стройке присоединились не только спортсмены. Сегодня там и бойцы производственного трудового проекта «Атлант», и деятели культуры. Для них организовали экскурсию по мемориалу. Не обошлось и без церемонии памяти. Цветы возложили к Вечному огню.
Александр Лукьянов, первый секретарь Центрального комитета БРСМ:
Важно, конечно, что спортсмены нашей команды главы государства показывают личным примером. Пусть и в дождливый день, но в воскресенье приехав сюда, вместе со своими семьями, с детками потрудиться, чтобы показать, как необходимо быть патриотом. Не только в спорте, но и в жизни, в понимании того, как важно сейчас сплотиться вокруг наших национальных ценностей.
Дмитрий Басков, главный тренер хоккейной команды Президента Беларуси:
Хоккейная команда приехала со своими семьями, детьми, чтобы, во-первых, своим примером показать нашим детям любовь к труду. А во-вторых, чтобы они тоже понимали, знали, осознавали реальную правду, не искаженную историю нашей страны.
Отметим, что в трудовых акциях по благоустройству мемориального комплекса «Хатынь» уже поучаствовали более 1600 волонтеров, в том числе из России.