Белорусским таблеткам даже стихи посвящают? Вот почему

Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ.
Екатерина Забенько, СТВ:
А удалось ли нам сломать эти стереотипы: раз наш – значит, хуже качество? Я знаю, что существуют в том числе и клинические доказательства, что белорусские препараты зачастую даже лучше импортных.
Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:
Конечно, есть такая фраза: нет пророка в своем отечестве. Она идет корнями к Евангелию и означает, что люди порой не верят соотечественнику, но я могу сказать, что есть другое мнение, например, россияне, приезжая в Беларусь, ценят не только белорусскую молочку, белорусские продукты, товары, но и белорусские лекарства.
Екатерина Забенько:
Затариваются белорусскими лекарствами.
Сергей Литош:
Говорят, что белорусские лекарства более качественные, чем российские. Можно вспомнить северные регионы, граничащие с Прибалтийскими республиками. Отмечается в Гродненской и Витебской областях определенный спрос на белорусские лекарства, потому что они такие же качественные, эффективные, но при этом с ценой гораздо ниже.
Екатерина Забенько:
Но мы уже сталкиваемся. Мы уже знаем, что такое медицинский туризм в Беларуси, уже на подходе и лекарственный туризм в том числе.
Сергей Литош:
Если говорить о белорусах, все-таки спрос на белорусские лекарства внутри страны увеличивается значительно, и доверие растет. На сегодня более 50 % в денежном выражении реализуется лекарств в аптеках белорусского производства. Но если почитать на упаковке, то это более 70 % препаратов в стране используются именно белорусских. То есть большинство белорусов лечатся нашими лекарствами.
Ольга Якубицкая, генеральный директор РУП «Белмедпрепараты»:
На всех белорусских заводах выпускаются только качественные лекарственные препараты, и они не уступают зарубежным аналогам. Например, наш анальгетик «Пиралгин», производимый «Белмедпрепаратами», является аналогом импортного препарата, но он только уступает по цене – наш гораздо дешевле, что гораздо приятнее. Но, например, качество нашего препарата «Фенибут» отметила стихами российская поэтесса Юлия Соломонова:
О маги и эзотерики,
Сделайте что-нибудь!
Чтоб избежать истерики,
В сумочке «Фенибут».
И это как раз про наш «Фенибут» написаны эти стихи, потому что основным поставщиком этого препарата на российский рынок был в то время, когда написались эти стихи, завод «Белмедпрепараты».
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