Белорусским таблеткам даже стихи посвящают? Вот почему

Чем мы лечимся и сколько это стоит? Что известно о ценах в аптеках и новых разработках ученых? Чем так важны субстанции, как и сколько зарабатываем на экспорте белорусских препаратов? Об этом рассказали в программе «Большой город» на СТВ. Екатерина Забенько, СТВ:

А удалось ли нам сломать эти стереотипы: раз наш – значит, хуже качество? Я знаю, что существуют в том числе и клинические доказательства, что белорусские препараты зачастую даже лучше импортных.

Сергей Литош, генеральный директор торгово-производственного предприятия «Белфармация»:

Конечно, есть такая фраза: нет пророка в своем отечестве. Она идет корнями к Евангелию и означает, что люди порой не верят соотечественнику, но я могу сказать, что есть другое мнение, например, россияне, приезжая в Беларусь, ценят не только белорусскую молочку, белорусские продукты, товары, но и белорусские лекарства. Екатерина Забенько:

Затариваются белорусскими лекарствами. Сергей Литош:

Говорят, что белорусские лекарства более качественные, чем российские. Можно вспомнить северные регионы, граничащие с Прибалтийскими республиками. Отмечается в Гродненской и Витебской областях определенный спрос на белорусские лекарства, потому что они такие же качественные, эффективные, но при этом с ценой гораздо ниже. Екатерина Забенько:

Но мы уже сталкиваемся. Мы уже знаем, что такое медицинский туризм в Беларуси, уже на подходе и лекарственный туризм в том числе. Сергей Литош:

Если говорить о белорусах, все-таки спрос на белорусские лекарства внутри страны увеличивается значительно, и доверие растет. На сегодня более 50 % в денежном выражении реализуется лекарств в аптеках белорусского производства. Но если почитать на упаковке, то это более 70 % препаратов в стране используются именно белорусских. То есть большинство белорусов лечатся нашими лекарствами.