На каком уровне белорусский шоу-бизнес? Ответил директор Дворца Республики

Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Очень здорово, что за последнее энное количество лет, совсем немного, мы перешли от сферы культуры к сфере шоу-бизнеса. Дворец Республики уже более 16 лет занимается этим непосредственно. Для наших зрителей, наверное, больше Дворец Республики ассоциируется с площадкой для наших коллег из разных стран, не только из России, постсоветского пространства, но и зарубежья.

Дворец Республики – это один из самых крупных (до определенного момента) европейских концертных агентств. Дворец достаточно активно продвигает вопросы, связанные с шоу-бизнесом, вносит соответствующие предложения по законодательным нормам, потому что нужно адаптировать многие вещи, которые бы позволяли зрителю ходить на качественные продукты. У меня часто спрашивают: какой артист вам нравится больше всего? Мне тяжело про это сказать, потому что любой артист для меня – это уже объект шоу-бизнеса. Это тот или иной «продукт», когда ты рассматриваешь артиста с точки зрения – интересен ли он зрителю.