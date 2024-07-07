Приходовский: на «Динамо» сделали большой фестиваль, мы увидели молодёжь без телефонов

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:

Совсем недавно на стадионе «Динамо» мы сделали большой молодежный фестиваль, он собрал больше 20 000 человек. Мы увидели молодежь без телефонов. Я очень хочу, чтобы мы делали как можно больше мероприятий, которые позволяют им отвлечься от этого общением, разговорами. У нас очень классная молодежь, очень продвинутая. Они со своими идеями. Я хочу, чтобы этих идей и их реализации было как можно больше.

На каком уровне белорусский шоу-бизнес? Ответил директор Дворца Республики – подробности здесь.