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Приходовский: на «Динамо» сделали большой фестиваль, мы увидели молодёжь без телефонов

07 июля 2024 07:25
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Заменить офисный костюм на фартук и стать шефом уже на кухне обычной, а не телевизионной. Это нужно увидеть! Авторский проект Александра Осенко «Рецепт настоящего белоруса». Гость выпуска – Максим Приходовский.

Приходовский: на «Динамо» сделали большой фестиваль, мы увидели молодёжь без телефонов-1

Максим Приходовский, директор Дворца Республики:
Совсем недавно на стадионе «Динамо» мы сделали большой молодежный фестиваль, он собрал больше 20 000 человек. Мы увидели молодежь без телефонов. Я очень хочу, чтобы мы делали как можно больше мероприятий, которые позволяют им отвлечься от этого общением, разговорами. У нас очень классная молодежь, очень продвинутая. Они со своими идеями. Я хочу, чтобы этих идей и их реализации было как можно больше. 

На каком уровне белорусский шоу-бизнес? Ответил директор Дворца Республики – подробности здесь.

# Интервью # общество # Александр Осенко # Максим Приходовский

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