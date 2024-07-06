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Лукашенко: мы нашли то, что тысячу лет искали предки, познали истинный смысл жизни

06 июля 2024 19:06
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Сегодня, 6 июля, в 15-й юбилейный раз Александрия собрала на берегу Днепра тысячи друзей.

Лукашенко: мы нашли то, что тысячу лет искали предки, познали истинный смысл жизни-1

Посещая традиционный праздник «Купалье», Президент отметил: «Нет лучше защиты, чем любовь к родной земле и вера в ее силу. Эту традицию мы передаем своим детям, щедро делимся с друзьями. Мы нашли то, что тысячу лет искали предки. Познали истинный смысл жизни. Наши миролюбие, стремление к дружбе, уважение традиций разных культур и есть тот самый цветок папоротника с закодированной в нем тайной мира. Мира во всех его смыслах».

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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