Лукашенко: исконные белорусские традиции должны стать частью современной истории

«Главное, что мы сделали, – возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории».
«Главное, что мы сделали, – возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории».
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 июля на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»).