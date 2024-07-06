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Лукашенко: исконные белорусские традиции должны стать частью современной истории

06 июля 2024 18:59
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«Главное, что мы сделали, – возродили традиции своих предков. Мы развиваем исконную национальную культуру. Согласитесь: мало знать и помнить эти традиции, они должны стать частью современной истории».

Лукашенко: исконные белорусские традиции должны стать частью современной истории-1

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 6 июля на республиканском празднике «Купалье» («Александрия собирает друзей»).

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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