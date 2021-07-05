Наталья Кочанова: «Нам важно, чтобы была здоровая нация, чтобы люди понимали свою значимость»

Новости Беларуси. К борьбе с алкоголизмом и пьянством в нашей стране должны подключаться трудовые коллективы и общественные объединения. Такое мнение 5 июля высказала Наталья Кочанова на выездном заседании Президиума Совета Республики в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Приняли решение, что к этой работе должны быть подключены очень активно все – общественные организации, депутатский корпус. Нам важно, чтобы была здоровая нация, чтобы люди понимали свою значимость. Здоровый человек – это прежде всего главное богатство государства, в этом нет никакого сомнения. Здоровый физически – здоровый и духовно.