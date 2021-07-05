Митрополит Вениамин о борьбе с алкоголизмом: без духовной составляющей не можем получить хороший результат

Новости Беларуси. К борьбе с алкоголизмом и пьянством в нашей стране должны подключаться трудовые коллективы и общественные объединения. Такое мнение 5 июля высказала Наталья Кочанова на выездном заседании Президиума Совета Республики в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На повестке дня стоял вопрос общественно-государственного партнерства в разрешении проблемы пагубной привычки. Основной задачей по-прежнему стоит профилактика. Это ограничение места и времени продажи алкогольных напитков. Последнее время активно в этом участвует и православная церковь. Наталья Кочанова: нам важно, чтобы была здоровая нация, чтобы люди понимали свою значимость