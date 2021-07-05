Митрополит Вениамин о борьбе с алкоголизмом: без духовной составляющей не можем получить хороший результат

Новости Беларуси. К борьбе с алкоголизмом и пьянством в нашей стране должны подключаться трудовые коллективы и общественные объединения. Такое мнение 5 июля высказала Наталья Кочанова на выездном заседании Президиума Совета Республики в Полоцке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На повестке дня стоял вопрос общественно-государственного партнерства в разрешении проблемы пагубной привычки. Основной задачей по-прежнему стоит профилактика. Это ограничение места и времени продажи алкогольных напитков. Последнее время активно в этом участвует и православная церковь.
Наталья Кочанова: нам важно, чтобы была здоровая нация, чтобы люди понимали свою значимость
Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси, митрополит Минский и Заславский:
Важно, чтобы священники прежде всего помогали именно выстоять с точки зрения духовной. Потому что специалисты, медики скажут свое слово, но опыт показывает, что ни мы без медиков, ни медики без духовной составляющей не можем получить хороший результат.
Одна из мер борьбы с этой пагубной привычкой – пропаганда здорового образа жизни.