Первый в Минске. Как выглядит новый въездной знак с системой автоматического полива цветов?

Новости Беларуси. В Заводском районе появился новый въездной знак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установили ко Дню Независимости на площади Ванеева возле экономического университета.
Новости Беларуси. В Заводском районе появился новый въездной знак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установили ко Дню Независимости на площади Ванеева возле экономического университета.
Дизайнеры – сотрудники районного Зеленстроя. Конструкция украшена символической надписью и цветами петунии и ипомеи. Кроме того, здесь есть система автоматического полива зеленых насаждений. Для подачи влаги обустроены специальная бочка и устройство, которое регулирует интенсивность полива с помощью солнечных батарей.
Такая конструкция первая в городе. В Заводском районе подобных знаков планируют установить еще два.
Александр Сурмач, директор Зеленстроя Заводского района:
Изюминкой этой конструкции является то, что она выполнена из нержавеющей стали и из террасной доски. Это позволит много лет ее эксплуатировать. И не надо будет ее каждый год подкрашивать, где-то что-то подделывать, она будет долгосрочная и долгоиграющая.