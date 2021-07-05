Первый в Минске. Как выглядит новый въездной знак с системой автоматического полива цветов?

Новости Беларуси. В Заводском районе появился новый въездной знак, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Его установили ко Дню Независимости на площади Ванеева возле экономического университета.

Дизайнеры – сотрудники районного Зеленстроя. Конструкция украшена символической надписью и цветами петунии и ипомеи. Кроме того, здесь есть система автоматического полива зеленых насаждений. Для подачи влаги обустроены специальная бочка и устройство, которое регулирует интенсивность полива с помощью солнечных батарей.

Такая конструкция первая в городе. В Заводском районе подобных знаков планируют установить еще два.