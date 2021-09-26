На границе «демократии» под забором из колючей проволоки. Разбираемся, почему Европа стала центром миграционного кризиса

Новости Беларуси. В ООН – цитата – «чрезвычайно встревожены положением мигрантов». Призывают предоставить немедленный доступ к просителям убежища на границе Беларуси с Польшей и Литвой, в том числе для расследования гибели людей. Эти тревоги и призывы предсказуемы, если не очевидны, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Игорь Позняк, СТВ:

При этом Польша, которая с ооновских трибун успела уже обвинить Беларусь, продолжает закрывать глаза на эту позицию. На границе остается режим ЧС, когда военные вправе, например, ограничивать доступ к информации или использовать методы, которые открыто игнорируют и права человека, и банальное сострадание к нему.

В Германии Федеральная полиция заявила о том, что «создаст материальные и технические резервы для принятия необходимых мер». Это ответ на растущее число нелегальных иммигрантов с территории Польши – с начала сентября больше 400 человек. Правда, пока «необходимые меры» – это несколько палаток и туалетов, которые разместили для прибывающих иностранцев, рассчитывающих на защиту Европейского союза.

То, что западные политики называют просто миграционный кризис, имея в виду ряд специфических проблем в виде затрат налогоплательщиков и недовольства части тех самых налогоплательщиков, повышающийся уровень преступности и невозможность при всех заявлениях обеспечить иноземцам равные права и свободы, уже напрямую касается тысяч покалеченных судеб и перерастает в гуманитарную катастрофу.

В центре Европы счет пострадавших идет на десятки, и ни политики союза, ни общественные организации не могут прекратить гибель людей от совсем шокирующих для XXI века причин – голода и холода. По-прежнему на границе остается лагерь, где пока еще живут 32 человека. В белорусских больницах оказывают помощь пострадавшим детям и взрослым. Жена этого мужчины стала жертвой польского гостеприимства. Семье из Ирака удалось пробраться в соседнюю страну, но оттуда их погнали назад, в Беларусь, не дав даже обуться и надеть куртки – вещи сушились в тот момент у костра.

Муж погибшей на белорусско-польской границе женщины: один солдат надел перчатки и ее очень сильно толкнул. Читайте здесь. 39-летняя женщина умерла, так и не увидев обещанную евросказку. Соседи по ту сторону кордона плевать на это хотели. Несчастных детей с переохлаждением госпитализировали в гродненскую больницу. И как только об этом в Гродно стало известно, к малышам пришли с подарками неравнодушные гродненцы, присоединились предприятия.

Вот так выглядит нормальная реакция людей на беду: хоть как-то поддержать детей, которые до сих пор не знают, что на всю жизнь остались без мамы.

Галина Буро, корреспондент:

Троих детей, тех, которые на прошлой неделе потеряли маму, уже определили в социально-педагогический центр. Остальные на данный момент находятся в больнице. И пока не станет ясно, какие дальнейшие шаги предпримут их родители, дети останутся заложниками ситуации.

А это еще один на неделе пример жестокого обращения с мигрантами со стороны силовиков сопредельной страны. 19-летнего жителя Ирака нашли без сознания пограничники рядом с заставой «Тушемля». На теле – кровоточащие раны, состояние крайнего истощения. Вспоминая о бесчинстве поляков, он рыдает в голос. Что происходит с беженцем из Ирака в белорусской больнице? Читайте здесь.

В свислочской больнице парню оказали помощь. Он не говорит по-русски и по-английски, поэтому с помощью онлайн-переводчика на мобильном телефоне рассказывает, как польские стражи заставили его лезть через колючую проволоку – он поранил руки и ноги, натравливали собак, угрожали электрошокером и направляли оружие.

Похожий случай зафиксирован и с 25-летним египтянином. Его также обнаружили без сознания рядом с белорусско-польской границей. Иностранца едва спасли наши врачи. Мужчина рассказал, как его выдворили польские силовики с применением насилия, как он просил у них вызвать медиков, но получил отказ. Следственный комитет Беларуси возбудил уголовное дело.

Шокирующие любого цивилизованного человека кадры сделала наша съемочная группа недалеко от погранзаставы «Русаки» в лагере афганских беженцев. На рубеже двуличной демократии под забором из колючей проволоки 32 человека, в том числе женщины и дети, уже больше месяца дни и, что самое ужасное, ночи ожидают обещанного теплого приема от Евросоюза. Прямо на холодной земле, в палатках. Вокруг грязь и сырость. Беженец о ситуации на границе: нам здесь очень плохо, воду берем в реке. Читайте здесь. Со стороны Польши за беженцами внимательно наблюдают, но никакой помощи не оказывают. Белорусские же пограничники то и дело отдают свои сухпайки, и не только – жалеют людей.

К помощи иностранцам присоединились жители близлежащих деревень.

Ребята, здесь бушлаты и теплые вещи, ватные штаны. Местное население собрало продукты, мясо – говядина, не свинина, яблоки, обувь. Галина Буро:

Кто-то спросит: почему иностранцы бегут именно в Евросоюз? Но ведь там им пообещали достойную жизнь и хорошее пособие, соразмерное зарплате. И после таких заверений просвещенная Европа удивляется наплыву мигрантов? И правда, странно. И еще вопрос: почему люди вынуждены бежать, не затесался ли там беспардонный и вездесущий нос демократии? И где же в этом миграционном кризисе борцы за права человека и гуманизм? Почему они никого не защищают? Почему Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев в Беларуси никак не реагирует на вопиющие случаи нарушения всех мыслимых норм обращения с беженцами? Обвинять в очередной раз Беларусь в проблемах с правами человека в ООН – всегда пожалуйста. А Евросоюз – нельзя. Вот такой непредвзятый, но очень гибкий подход.

И всем совершенно безразлично, сколько происшествий с мигрантами случилось всего за одну неделю. Надо быть слепым, чтобы не видеть, как Польша и Литва проявляют жестокость к беженцам. И это неоспоримый факт. Даже простые жители Польши уже начали выходить на протесты против зверств своих же силовиков по отношению к беженцам на границе с Беларусью. Чтобы открыть глаза своим политикам на проблемы, около двух десятков человек у здания Сейма связали свои руки колючей проволокой.

Эксперты называют рациональные пути выхода мира из миграционного кризиса. «Применяется сценарий управляемого хаоса». Доктор политических наук о беженцах на белорусской границе. Читайте здесь. Существует ряд ооновских предписаний и международных конвенций, по которым есть четкое различие между мигрантом и беженцем. Мигрант – это тот человек, который добровольно решил переехать в ту или иную страну для того, чтобы улучшить свое экономическое положение. А беженец – это человек, который вынужден под угрозой страха смерти бежать из своей страны. Достаточно вспомнить видео, как люди висели на взлетающем самолете в аэропорту Афганистана.