Беженец о ситуации на границе: нам здесь очень плохо, воду берём в реке. Мы все больны

Новости Беларуси. Шокирующие любого цивилизованного человека кадры сделала съемочная группа СТВ недалеко от погранзаставы «Русаки» в лагере афганских беженцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. Шокирующие любого цивилизованного человека кадры сделала съемочная группа СТВ недалеко от погранзаставы «Русаки» в лагере афганских беженцев, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
На рубеже двуличной демократии под забором из колючей проволоки 32 человека, в том числе женщины и дети, уже больше месяца дни и, что самое ужасное, ночи ожидают обещанного теплого приема от Евросоюза. Прямо на холодной земле, в палатках. Вокруг грязь и сырость.
Нам здесь очень плохо, воду берем в реке, она грязная. Мы все больны, здесь уже нет здоровых людей. Среди нас есть дети 15 и 17 лет. Мы находимся на территории Польши. Как только приехали, полицейские поймали нас прямо на улице, в городе, и вывезли на границу. Нам некуда возвращаться, у нас нет денег. По совету адвоката мы подали заявку на статус беженца, но нам пока неясно, получим ли мы этот статус.
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