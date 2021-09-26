«Применяется сценарий управляемого хаоса». Доктор политических наук о беженцах на белорусской границе

Новости Беларуси. Со стороны Польши за беженцами внимательно наблюдают, но никакой помощи не оказывают. Белорусские же пограничники то и дело отдают свои сухпайки и не только – жалеют людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К помощи иностранцам присоединились жители близлежащих деревень. Галина Буро, корреспондент:

Кто-то спросит: почему иностранцы бегут именно в Евросоюз? Но ведь там им пообещали достойную жизнь и хорошее пособие, соразмерное зарплате. И после таких заверений просвещенная Европа удивляется наплыву мигрантов? И правда, странно. И еще вопрос: почему люди вынуждены бежать, не затесался ли там беспардонный и вездесущий нос демократии? «Применяется сценарий управляемого хаоса»

Виктор Ватыль, заведующий кафедрой политологии ГрГУ имени Янки Купалы, доктор политических наук, профессор:

Миграционный кризис является одним из очевидных следствий начавшегося перехода к шестому технологическому укладу и явно на этом фоне обозначившейся борьбы за передел мира. В этом переделе явная ставка на силу. Ряд ведущих держав и вкупе с ними транснациональные корпорации решили использовать только один инструмент. И в его применении, как мы видим на опыте печальном и практике миграционного кризиса, здесь применяется сценарий управляемого хаоса. В результате его применения, как показывает трагедия Востока, мы наблюдаем развал в ряде государств, ранее цветущих, таких как Ирак, Ливия, Сирия, череда цветных революций на арабском Востоке. После этого что мы получили – это, конечно, жертвы, это слезы, это горе, это разруха, это нищета. Вот коренная причина происходящей волны, могу сказать – тотальной, нынешнего миграционного кризиса. «Нельзя делить все в миграционной политике на белое и черное»