«Применяется сценарий управляемого хаоса». Доктор политических наук о беженцах на белорусской границе
Новости Беларуси. Со стороны Польши за беженцами внимательно наблюдают, но никакой помощи не оказывают. Белорусские же пограничники то и дело отдают свои сухпайки и не только – жалеют людей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. К помощи иностранцам присоединились жители близлежащих деревень.
Галина Буро, корреспондент:
Кто-то спросит: почему иностранцы бегут именно в Евросоюз? Но ведь там им пообещали достойную жизнь и хорошее пособие, соразмерное зарплате. И после таких заверений просвещенная Европа удивляется наплыву мигрантов? И правда, странно. И еще вопрос: почему люди вынуждены бежать, не затесался ли там беспардонный и вездесущий нос демократии?
«Применяется сценарий управляемого хаоса»
Виктор Ватыль, заведующий кафедрой политологии ГрГУ имени Янки Купалы, доктор политических наук, профессор:
Миграционный кризис является одним из очевидных следствий начавшегося перехода к шестому технологическому укладу и явно на этом фоне обозначившейся борьбы за передел мира. В этом переделе явная ставка на силу. Ряд ведущих держав и вкупе с ними транснациональные корпорации решили использовать только один инструмент. И в его применении, как мы видим на опыте печальном и практике миграционного кризиса, здесь применяется сценарий управляемого хаоса. В результате его применения, как показывает трагедия Востока, мы наблюдаем развал в ряде государств, ранее цветущих, таких как Ирак, Ливия, Сирия, череда цветных революций на арабском Востоке. После этого что мы получили – это, конечно, жертвы, это слезы, это горе, это разруха, это нищета. Вот коренная причина происходящей волны, могу сказать – тотальной, нынешнего миграционного кризиса.
«Нельзя делить все в миграционной политике на белое и черное»
Виктор Ватыль:
Первое – надо прекратить кровавую войну на арабском Востоке. Это коренная причина. Все идет оттуда. Вот ключевое звено начавшейся борьбы за передел мира. Надо остановиться. Второе – надо понять в конце концов, что нельзя делить все в миграционной политике на белое и черное, что кто-то якобы может предписывать все, а все остальные должны слепо выполнять. Эти вещи уже давным-давно закончились.
Нужно вместе решать сложные проблемы, которые называются миграционным кризисом
Виктор Ватыль:
Третье, на основании второго (это, естественно, через ООН и другие международные авторитетные площадки) – надо дать возможность всем равновелико встретиться и дать возможность, чтобы там разрешить вопросы глобального, регионального, национального, местного уровней, чтобы сообща, общими усилиями, консолидировано решать вот эти непростые, сложные проблемы, которые называются, в общем, миграционным кризисом.
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