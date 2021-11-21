На границе Беларуси якобы появилась группа мигрантов, которых проталкивают в Литву. Откуда взялся этот фейк?

Новости Беларуси. С одной стороны границы – полное безразличие, с другой – готовность позаботиться о каждом. Мы продолжаем следить за ситуацией у восточных рубежей ЕС, от которого тысячи беженцев рассчитывают получить гуманитарный коридор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Шуманский, корреспондент:

Пока эти политические дебаты проходят в виде монолога от Беларуси, польские пограничники уже начинают вступать в контакт со своими белорусскими коллегами, с нашими пограничниками, они хотят наладить конструктивный диалог и вместе решать проблемы, которые существуют на границе. Не секрет, там сейчас очень обостренно, с польской стороны продолжает подтягиваться военный контингент.

В то же время в интернете появляются фейки, что якобы на границе с Литвой появилась группа мигрантов, которых удерживают какие-то белорусские силовики с автоматами, не дают им вернуться в Беларусь, а, наоборот, проталкивают их в Литву. Это, как называется, игра в одни ворота. Непонятно, зачем подается эта лживая, фейковая информация. Зачем пытаться сотрудничать и вот так нагло врать?

Самое страшное, что в этой ситуации страдают вот эти беззащитные люди, которые поверили в свое время обещаниям Европы, которая разрушила в свое время их дома и лишила их всего. Позвала к себе, а потом снова бросила. И сейчас они вынуждены находиться в этих условиях и ждать какого-то решения по своей судьбе.

Читайте также:

«Говорят, что люди дикие, забросают камнями». Волонтёр рассказала, как ведут себя беженцы на границе с Польшей

Представитель Международной организации по миграции посетила ТЛЦ: «Это был самый гуманный шаг»

Беженец объяснил, почему не сразу перешел с семьей в ТЛЦ: был страх, что нас депортируют