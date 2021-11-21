В какой день нужно поклониться зиме, чтобы она не злилась? Эти приметы подскажут приход морозов

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы. 22 ноября – Матрена Зимняя. С этого дня зима, как подметили предки, встает на ноги, рассказали в программе «Плюс-минус». По приметам в этот день судили о погоде на ближайшие дни. Иней сулил морозы, а туман – оттепели. А если облачная и снежная погода, то май будет ненастным.
Погода 23 ноября была непредсказуемой, но редко приятной. Если в этот день случалось особо сильное ненастье – с дождем, мокрым снегом, сильным ветром, метелью или морозом, нужно было выйти на крыльцо и поклониться зиме, чтобы не злилась на людей.
Сырость 24 ноября предвещает продолжительные оттепели.
Если 25 ноября пошел дождь, то до 4 декабря будут оттепели; утром изморозь – значит вечером похолодает. Низкие облака – к заморозкам.
26 ноября. Дождливый день обещает морозную и снежную зиму. Сильный ветер – скорое потепление, а яркие звезды на ночном небе – к похолоданию и снегу.
В Беларусь идут морозы, ожидается мокрый снег. Синоптики рассказали о погоде в конце ноября.