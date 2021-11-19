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«Говорят, что люди дикие, забросают камнями». Волонтёр рассказала, как ведут себя беженцы на границе с Польшей

19 ноября 2021 18:33
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Новости Беларуси. Это не просто миграционный кризис. Это кризис морали и демократии. Пока европейские столицы начинают обмениваться «любезностями» из-за двух тысяч мигрантов, Беларусь продолжает решать проблему, навязанную нам извне. Холодное отношение к людям, забывчивость своих же принципов – это далеко не все болезни Старого Света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

«Говорят, что люди дикие, забросают камнями». Волонтёр рассказала, как ведут себя беженцы на границе с Польшей-1

Терминал белорусского гостеприимства напоминает Вавилон. Разные языки и наречия. Следователям и врачам помогают волонтеры местного университета. И следователи, и врачи работают не покладая рук. Работают не первые сутки подряд. Молодежь здесь не по разнарядке – по велению сердца.  

«Говорят, что люди дикие, забросают камнями». Волонтёр рассказала, как ведут себя беженцы на границе с Польшей-4

Карина Дорутова, волонтер ГрГУ им. Я. Купалы:  
Всегда было такое желание – помочь людям. У меня всегда душа лежала к благотворительности, поэтому решила приехать сюда и помочь. Очень многие говорили не ехать сюда, потому что говорят, что люди дикие, забросают камнями, еще что-нибудь сделают. На самом деле все очень вежливые, никто не толкает. Все очень хорошо.  

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«Общаемся все по-английски с ними, понимаем, что они хотят». Посмотрите, какие продукты беженцы покупают в автолавке  

# Лагерь беженцев на границе с Польшей # общество # Карина Дорутова # Евгений Пустовой # Фотофакт

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