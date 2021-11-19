«Говорят, что люди дикие, забросают камнями». Волонтёр рассказала, как ведут себя беженцы на границе с Польшей

Новости Беларуси. Это не просто миграционный кризис. Это кризис морали и демократии. Пока европейские столицы начинают обмениваться «любезностями» из-за двух тысяч мигрантов, Беларусь продолжает решать проблему, навязанную нам извне. Холодное отношение к людям, забывчивость своих же принципов – это далеко не все болезни Старого Света, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.