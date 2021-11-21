«Все ещё скучают по дому». Николай Карпенков рассказал, как себя чувствуют новобранцы

Новости Беларуси. Развить чувство патриотизма и привить полезные навыки. Это ключевые цели военно-патриотического клуба «Рысь», который продолжает работать на базе войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Развить чувство патриотизма и привить полезные навыки. Это ключевые цели военно-патриотического клуба «Рысь», который продолжает работать на базе войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Порядка 150 школьников стали его воспитанниками. В учебном процессе участвуют специалисты самых различных направлений: военные, спасатели, медики, милиция и педагоги Министерства образования. 21 ноября в этом убедились представители Белорусского союза женщин.
Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины – читайте здесь.
Также гости оценили материально-техническое состояние части, пообщались с молодым пополнением, которое находится там менее недели.
Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:
Мы им хотели показать, как занимаемся военно-патриотическим воспитанием девчонок, мальчишек, молодых людей. Мы планировали, что обязательно, когда они будут находиться на территории воинской части, мы покажем молодых солдатиков, который прибыли и уже как пять дней находятся на службе. Все еще скучают по дому и находятся в немножко шоковом состоянии, потому что началась служба. Мы планировали все нашим женщинам показать. Все они посмотрели и всем остались очень довольны.
Военно-патриотический клуб «Рысь» официально начал работать в октябре. Главная цель – воспитывать достойных защитников родины.