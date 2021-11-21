«Все ещё скучают по дому». Николай Карпенков рассказал, как себя чувствуют новобранцы

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел – командующий внутренними войсками:

Мы им хотели показать, как занимаемся военно-патриотическим воспитанием девчонок, мальчишек, молодых людей. Мы планировали, что обязательно, когда они будут находиться на территории воинской части, мы покажем молодых солдатиков, который прибыли и уже как пять дней находятся на службе. Все еще скучают по дому и находятся в немножко шоковом состоянии, потому что началась служба. Мы планировали все нашим женщинам показать. Все они посмотрели и всем остались очень довольны.