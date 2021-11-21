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«Все ещё скучают по дому». Николай Карпенков рассказал, как себя чувствуют новобранцы

21 ноября 2021 14:32
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Новости Беларуси. Развить чувство патриотизма и привить полезные навыки. Это ключевые цели военно-патриотического клуба «Рысь», который продолжает работать на базе войсковой части 3214, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Все ещё скучают по дому». Николай Карпенков рассказал, как себя чувствуют новобранцы-1

Порядка 150 школьников стали его воспитанниками. В учебном процессе участвуют специалисты самых различных направлений: военные, спасатели, медики, милиция и педагоги Министерства образования. 21 ноября в этом убедились представители Белорусского союза женщин.

Елена Богдан о воспитанниках военно-патриотического клуба «Рысь»: это дети, которым можно будет доверить охрану нашей родины – читайте здесь.

Также гости оценили материально-техническое состояние части, пообщались с молодым пополнением, которое находится там менее недели.

«Все ещё скучают по дому». Николай Карпенков рассказал, как себя чувствуют новобранцы-4

Николай Карпенков, заместитель министра внутренних дел командующий внутренними войсками:
Мы им хотели показать, как занимаемся военно-патриотическим воспитанием девчонок, мальчишек, молодых людей. Мы планировали, что обязательно, когда они будут находиться на территории воинской части, мы покажем молодых солдатиков, который прибыли и уже как пять дней находятся на службе. Все еще скучают по дому и находятся в немножко шоковом состоянии, потому что началась служба. Мы планировали все нашим женщинам показать. Все они посмотрели и всем остались очень довольны.

«Все ещё скучают по дому». Николай Карпенков рассказал, как себя чувствуют новобранцы-7

Военно-патриотический клуб «Рысь» официально начал работать в октябре. Главная цель – воспитывать достойных защитников родины.

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Николай Карпенков # Фотофакт

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