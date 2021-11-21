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Антон Бычковский: польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов

21 ноября 2021 14:21
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Новости Беларуси. Польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога. Такое заявление сделали представители Госпогранкомитета Беларуси, комментируя обстановку, которая складывается на границе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Антон Бычковский: польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов-1

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:
Несмотря на происходящие политические процессы, мы отмечаем, что польские пограничники заинтересованы в активизации двусторонних контактов, в основе которых лежит принцип конструктивного диалога. Польская сторона выходит с инициативой поиска адекватных решений, в том числе с учетом интересов беженцев, оказавшихся в критической ситуации. Такие контакты уже есть как на уровне пограничных уполномоченных, так и по линии оперативно-дежурных служб. Мы со своей стороны, как и ранее, открыты для обсуждения равноправного и взаимовыгодного сотрудничества по вопросам обеспечения пограничной безопасности.  

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# Государственная граница Беларуси # общество # Антон Бычковский # Фотофакт

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